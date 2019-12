Trump minaccia Francia ed Europa sulla digital tax | “Discrimina società Usa | se approvata

Web Tax : Trump minaccia dazi contro Italia e Francia : Il presidente Trump, alla vigilia del vertice Nato, ha minacciato di mettere dazi sul 100% delle importazioni dalla Francia, pari a 2,4 miliardi di dollari, come rappresaglia per la digital tax sui big USA del web, come Amazon, Google e Facebook: lo ha reso noto la Casa Bianca, che ha messo in guardia anche altri Paesi come Italia e Austria. L'articolo Web Tax: Trump minaccia dazi contro Italia e Francia sembra essere il primo su Meteo Web.

Perché Trump minaccia nuovi dazi contro l'Italia : I Paesi che metteranno la digital tax contro i giganti del web saranno colpiti da dazi fino al 100 per 100. Per ora nel...

Trump per rispetto diritti umani a Hong Kong - la Cina minaccia dure contromisure : La polizia di Hong Kong ha avviato la bonifica del Politecnico, sotto l’estenuante assedio negli ultimi 11 giorni. Il campus, nel mezzo dei violenti scontri tra manifestanti e polizia, era diventato un fortino degli attivisti. Le operazioni sono scattate dopo che l’ateneo aveva fatto ispezioni per due giorni, rinvenendo solo una giovane in stato di disagio fisico e psichico. Secondo i media, questa mattina uno degli ...

Bloomberg : Trump è minaccia per il Paese : 6.36 Donald Trump "è una minaccia per il nostro Paese, i nostri valori e la nostra sicurezza. Se fosse rieletto sarebbe un grande rischio e io non posso restare a guardare che accada": così Michael Bloomberg nella prima uscita elettorale dalla discesa in campo per Usa 2020. Parlando in Virginia,ha attaccato Trump per il siluramento del segretario alla Marina in difesa di un navy seal accusato di crimini di guerra: "Abbiamo un presidente che ...

Usa 2020. Bloomberg corre per la Casa Bianca : “Trump è minaccia esistenziale per il Paese” : “correrò per la presidenza per sconfiggere Donald Trump e ricostruire l’America“. Così il miliardario Michael Bloomberg, 77 anni, annuncia ufficialmente la sua candidatura per la corsa alla Casa Bianca alle prossime elezioni di novembre 2020 sul sito della propria campagna elettorale. Già lo scorso 21 novembre l’ex sindaco di New York aveva depositato alla commissione elettorale americana i documenti necessari per correre alle ...

Trump aveva minacciato Erdogan sulla Siria. Erdogan lo ha ignorato : È quello che viene fuori da una bizzarra lettera inviata da Trump il 9 ottobre, riferita all'attacco contro i curdi siriani