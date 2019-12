Tribunale di Roma | danni morali ai migranti respinti illegittimamente

Migranti - il Tribunale di Roma : respingimenti illegittimi : Il tribunale civile di Roma ha riconosciuto il diritto di entrare in Italia e di chiedere protezione internazionale a 14 eritrei che erano stati respinti in Libia nel luglio del 2009. I Migranti avranno anche diritto a un risarcimento danni. Ad annunciarlo è stata Amnesty International che con l'Asgi aveva promosso un'azione contro il respingimento (LO SPECIALE Migranti). La sentenza riconosce il diritto di asilo Nella sentenza, il tribunale ...

I respingimenti sono "illegali". La sentenza del Tribunale di Roma : Una sentenza importante quella emessa dalla prima sezione del Tribunale Civile di Roma secondo cui i respingimenti sono illegali e chi li subisce ha diritto a vedersi risarcire il danno e a presentare domanda di protezione internazionale in quel Paese, di cui dà notizia Amnesty international. Il Tribunale ha emesso la sentenza sulla cosiddetta “causa Osman e altri contro l’Italia”, promossa nel 2016 e seguita da Amnesty ...

Migranti - i respingimenti sono illegali : la sentenza del Tribunale di Roma : Una sentenza del tribunale civile di Roma ha stabilito che i respingimenti dei Migranti sono illegali: i giudici hanno accolto un ricorso che era stato presentato da Asgi e Amnesty international, che riguardava la vicenda di un gruppo di profughi soccorsi da una nave militare italiana nel 2009. Le persone salvate erano state riportate in Libia. Ora verranno risarcite per il danno subito.Continua a leggere

Una nota alla sentenza del Tribunale dei Ministri di Roma : Il Corriere della Sera dà conto della sentenza del Tribunale dei Ministri di Roma, che archivia le accuse di omissione d’atti d’ufficio e di abuso d’ufficio mosse all’ex Ministro Salvini, per aver negato lo sbarco dei naufraghi salvati dalla nave Alan Kurdi, ad aprile del 2019.Le motivazioni addotte dal Tribunale per l’archiviazione lasciano molti dubbi. Infatti, il criterio di determinazione della ...

Migranti - i giudici del Tribunale dei ministri di Roma scagionano Matteo Salvini : “Le navi delle ong sbarchino nel loro Paese” : “Lo Stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio”. Così il tribunale dei ministri di Roma si è espresso sulle accuse di omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio mosse contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e del capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, per aver negato lo sbarco ai 65 Migranti che si trovavano a bordo della nave tedesca Alan Kurdi, della Ong Sea Eye, ...

Migranti - i giudici del Tribunale dei ministri di Roma scagionano Matteo Salvini : “Le navi delle ong sbarchino a casa loro” : “Lo Stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio”. Così il tribunale dei ministri di Roma si è espresso sulle accuse di omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio mosse contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e del capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, per aver negato lo sbarco ai 65 Migranti che si trovavano a bordo della nave tedesca Alan Kurdi, della Ong Sea Eye, ...

Quando il romanzo diventa prova di omicidio in Tribunale : Valutabili come prove contro l’imputato i documenti e gli scritti di cui lui sia l’autore: una possibilità prevista dal Codice di procedura penale. La Cassazione deposita le motivazioni della condanna per l’omicidio della diciottenne nigeriana

Mazzette per i lavori al Tribunale di Roma - quattro arresti. Tartufi come tangenti : Per ottenere appalti, gare che riguardavano lavori di ristrutturazione del tribunale di Roma, erano disposti a tutto. Corrompevano funzionari pubblici perfino con Tartufi o telefonini e pur di non finire sotto la lente della magistratura falsificavano le proprie date di nascita in modo da avere una “seconda identità” da utilizzare nelle gare.È il quadro di “comune corruzione” che emerge dall’inchiesta ...

Mazzette per lavori al Tribunale di Roma - 20 arresti. Funzionari ‘pagati’ con tartufi e smartphone : Illeciti nell'assegnazione di lavori svolti presso gli uffici della Corte di appello e altre opere realizzate nel palazzo di giustizia di Roma. E' l'ambito dell'indagine, in cui si ipotizza anche il reato di corruzione, che ha portato all'emissione di 20 misure cautelari personali su richiesta della Procura di Roma: quattro in carcere, due Funzionari pubblici e due imprenditori, dieci ai domiciliari, sei all'obbligo di presentazione alla polizia ...

Roma - tartufi e smartphone : le ‘nuove tangenti’ per i lavori al Ministero e in Tribunale. Identità truccata : così l’indagato nascose i precedenti : Da 20 anni mentiva sulla sua Identità, falsificando la data di nascita – diceva di essere nato nel 1951 invece che nel 1955 – così da indurre in errore i funzionari pubblici che avrebbero dovuto verificarne il casellario giudiziario. Franco De Angelis è l’imprenditore al centro dell’inchiesta che ha portato, nella mattinata di giovedì, all’arresto di 14 fra costruttori e funzionari pubblici. De Angelis ha un passato da presidente ...

Caso Astaldi - il Tribunale di Roma revoca l’incarico di commissario a Stefano Ambrosini (indagato per corruzione) : Stefano Ambrosini non è più commissario giudiziale nel concordato per Astaldi. Il Tribunale di Roma gli ha revocato l’incarico per ragioni di opportunità: il professionista torinese è infatti indagato dalla Procura di Roma, come raccontato dal Fatto Quotidiano, per corruzione nell’ambito della procedura di ammissione dell’azienda Romana al concordato preventivo. A differenza di Francesco Rocchi, l’altro commissario indagato che si era subito ...

Astaldi - il Tribunale di Roma salva il concordato (e il progetto Italia) : “Permangono i requisiti formali per l’ammissione” : Rischio scampato per Astaldi. Il Tribunale di Roma ha deciso che il piano di risanamento presentato a giugno e ammesso dai giudici fallimentari il 5 agosto, nonostante le indagini dei pm e gli esposti dell’Aduc sul suo attestatore Corrado Gatti, può andare avanti senza problemi. Oggi un collegio formato da tre giudici si è riunito in camera di consiglio in Viale Giulio Cesare e ha deliberato di respingere al mittente i dubbi dei commissari ...