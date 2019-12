Travolge con l' auto 5 alunni davanti alla scuola | morto un 12enne Caccia a un 51enne | la

Volley femminile - Mondiale per Club 2019 : Conegliano parte col botto - sconfitto l’Eczacibasi! Egonu Travolge Boskovic : Esordio col botto per Conegliano al Mondiale per Club 2019 di Volley femminile, le Pantere hanno sconfitto l’Eczacibasi VitrA Istanbul per 3-1 (25-20; 25-22; 22-25; 25-21) nel big-match della Pool A e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. Le Campionesse d’Italia hanno ribadito di essere tra le grandi favorite per la conquista del trofeo sconfiggendo la fortissima compagine turca, altra seria pretendente ...

Travolge con l'auto cinque alunni davanti alla scuola - uccide un 12enne e scappa : in Inghilterra è caccia all'uomo : Ha travolto con la sua auto 5 alunni davanti alla scuola, uccidendo un 12enne, e poi è scappato. E in tutta l'Inghilterra è scatata la caccia all'uomo a quello che potrebbe...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (2 dicembre). Mavericks Travolgenti sui Lakers con un grande Doncic - i Thunder di Gallinari battono i Pelicans di Melli : Nove gli incontri giocati questa notte nelle arene NBA attraverso gli Stati Uniti e il Canada. Andiamo a vedere i tanti e interessanti argomenti di discussione generati dalla lega professionistica americana. I Brooklyn Nets gettano via la vittoria contro i Miami Heat, subendo un parziale di 0-10 che vale il 106-109 finale con Goran Dragic (24 punti dalla panchina), Jimmy Butler (20) e Justise Winslow protagonisti tra canestri dal campo e tiri ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : il Brasile Travolge la Nigeria - vincono Russia e Portogallo. Definiti i quarti di finale : Ad Asuncion (Paraguay) si è conclusa la fase a gironi dei Mondiali 2019 di Beach soccer e si è definito il tabellone della fase a eliminazione diretta che scatterà domani con i quarti di finale (l’Italia, prima nel suo girone, incrocerà la Svizzera). Tutto secondo pronostico nelle ultime quattro partite del programma, spicca la goleada del Brasile contro la malcapitata Nigeria: i Campioni del Mondo si sono imposti con un roboante 12-2 e ...

Lecce - un’auto si schianta contro un camion e Travolge operai al lavoro : 4 morti e un ferito : Sono quattro le persone morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla circonvallazione di Galatone, in provincia di Lecce. Una quinta persona è ricoverata in gravi condizioni. Tre delle vittime, così come il ferito, sono operai che erano al lavoro lungo la strada. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una Golf Volkswagen stava transitando quando, probabilmente dopo un sorpasso, si è schiantata contro un camion della ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Modena Travolge Trento - vincono Perugia - Milano - Civitanova e Monza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER CRONACA, RISULTATI E CLASSIFICA 20:18 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni dell’ottava giornata dell Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:17 La classifica aggiornata vede Civitanova in testa con 26 punti, Modena insegue con 21, Perugia(19) scavalca Trento(18). 20:16 Modena-Trento 25-21: sbaglia Candellaro, Modena si aggiudica il ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : ottava giornata. Conegliano Travolge Scandicci - +7 su Busto. Novara crolla con Monza : Conegliano prosegue nella sua cavalcata trionfale in campionato, demolisce Scandicci con un roboante 3-0 nel big match dell’ottava giornata e infila la nona vittoria consecutiva nella Serie A1 2019-2002 di Volley femminile (le venete hanno giocato una partita in più perché a inizio dicembre saranno impegnate nel Mondiale per Club). Le Campionese d’Italia si confermano al comando della classifica con sette punti di vantaggio su Busto ...

Milano - Travolge un motociclista con la sua auto e si spara per disperazione : Guardia giurata di 26 anni ha rivolto verso sé la pistola di ordinanza. Il centauro è poi morto in ospedale

MotoGp – Test Valencia - Dovizioso soddisfatto e con le idee chiare : “sTravolgere il progetto sarebbe da stupidi” : Dovizioso soddisfatto dopo la prima giornata di Test a Valencia: le parole del forlivese della Ducati al termine del primo giorno di lavoro in pista Prima giornata di Test soddisfacente per la Ducati a Valencia. Il team di Borgo Panigale ha dovuto fare a meno di Danilo Petrucci, fermatosi dopo solo 3 giri in pista per un forte dolore alla spalla, ma ha continuato il suo lavoro con molta concentrazione ed attenzione. Prime sensazioni ...

Euro 2020 - l’Italia Travolge l’Armenia per 9 a 1. Azzurri inarrestabili : conquistano l’11 vittoria di fila e segnano un nuovo record : L’Italia di Roberto Mancini è da record. Con dieci vittorie su dieci partite (e undici successi di fila per il tecnico), gli Azzurri hanno chiuso il girone di qualificazione agli Europei 2020 a punteggio pieno, un primato che resterà scolpito negli annali. La nostra Nazionale è scatenata e lo dimostrano i 9 gol messi a segno lunedì sera all’Armenia, battuta in scioltezza per 9 a 1 a Palermo nell’ultima gara valida per la ...

Il meccanico le ha appena riparato l’auto : la accende e lo Travolge schiacciandolo contro un muro : I fatti sono avvenuti in un'officina di Candia Canavese, lungo la statale 26, nel Torinese. La proprietaria, 72enne, ha acceso il mezzo senza accorgersi che la marcia era inserita: il 37enne è finito schiacciato contro un muro, ma non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Il Cagliari Travolge la Fiorentina 5-2 e continua a sognare l'Europa : Il Cagliari travolge la Fiorentina per 5-2 e si aggiudica i tre punti nel lunch match della dodicesima giornata del campionato di Serie A

Baseball - Premier12 2019 : il Messico Travolge gli Stati Uniti - Repubblica Dominicana spietata con l’Olanda : Va in archivio la seconda giornata del Premier12 in corso di svolgimento, almeno per il primo dei suoi tre gironi iniziali, a Guadalajara, in Messico, e subito ci sono dei risultati che fanno un certo scalpore, perlomeno nelle dimensioni. Nel match che funge da principale attrazione della giornata, infatti, il Messico mette a ferro e fuoco gli Stati Uniti sommergendoli sotto un 8-2 che matura in particolare nell’ottavo inning. Dopo ...