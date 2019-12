TRAILS OF COLD STEEL III arriva su Nintendo Switch

The Legend of Heroes : TRAILS of Cold Steel III è finalmente disponibile per PS4 : NIS America annuncia che The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III è ora disponibile per PlayStation 4 in Nord America ed Europa! Il gioco sarà disponibile in Australia e in Nuova Zelanda il 29 ottobre. A proposito del gioco:É trascorso quasi un anno e mezzo dalla guerra civile di Erebon e da allora molte cose sono cambiate. Dopo le mutevoli posizioni dei paesi sulla politica interna dell'Impero e dopo i cambiamenti avvenuti nella vita di ...