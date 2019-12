Tragedia di Rigopiano | il gip di Pescara archivia 22 indagati Tra loro ci sono anche i

lanotiziagiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il gip del Tribunale di, Nicola Colantonio, ha disposto l’zione nei confronti di 22nell’ambito dell’inchiesta principale sulladell’Hotel, travolto, il 18 gennaio 2017, da una valanga che provocò 29 vittime. Il provvedimento, riguarda,tre ex presidenti della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi. L’inchiesta riguardava “Non si ritiene che gli elementi investigativi indicati negli atti di opposizione (in quanto irrilevanti) possano incidere sulle risultanze investigative, precise ed esaustive, raccolte dal pm”, si legge nelle motivazioni, “non potendo sminuire le considerazioni da questi assunte nella richiesta dizione e condivise da questo giudice. Pertanto, può affermarsi che le risultanze investigative non permettono di sostenere ...

