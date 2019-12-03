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Traffico Roma del 03-12-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 03-12-2019 ore 17 | 30 SUL  RACCORDO ANUALRE  RALLENTAMENTI PER  UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E  SETTEBAGNI IN ...

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Traffico Roma del 03-12-2019 ore 17:30 (Di martedì 3 dicembre 2019) SUL  RACCORDO ANUALRE  RALLENTAMENTI PER  UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E  SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI  PER UN INCIDENTE IN VIA ORIOLO RomaNO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI. . CODE PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI.  PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA DI NOTTE TRA LE 21:00 E LE 6:00 DEL MATTINO DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI VERSO IL TRIONFALE. I LAVORI TERMINERANNO VENERDÌ 6 DICEMBRE. PER  AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con ...
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