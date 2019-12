Traffico Roma del 03-12-2019 ore 14 | 30

romadailynews

(Di martedì 3 dicembre 2019) NOTIZIARIOMARTEDÌ 3 DICEMBREORE13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADENE. ECCEZIONE E’ LA VIA PONTINA DOVE, PER LAVORI, SI STA IN CODA TRA POMEZIA NORD-MONTE D’ORO E VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. UN INCIDENTE POI E’ CAUSA DI RALLENTAMENTI PRESENTI IN CARREGGGIATA INTERNA DEL GRA, TRA GLI SVINCOLI DI VIA ARDEATINA E DI VIA LAURENTINA. INCOLONNAMENTI INVECE SU VIA DEL FORO ITALICO: FRA VIA SALARIA E VIALE DELLA MOSCHEA, VERSO LO STADIO OLIMPICO E TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNNI. NELLA STESSA DIREZIONE SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST FRA VIA PRENESTINA E VIA CASTRENSE MENTRE SI STA IN CODA SU VIA CILICIA, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA LATINA. INFINE RALLENTATA VIA CASSIA, TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI, ...

GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: A90-Gra Grande Raccordo Anulare di #Roma #traffico rallentato causa #incidente fra Svincolo 21: SS215 Via Tuscolana e S… - josephsayah142 : RT @PLRomaCapitale: A90-Gra Grande Raccordo Anulare di #Roma #traffico rallentato causa #incidente fra Svincolo 21: SS215 Via Tuscolana e S… - PLRomaCapitale : A90-Gra Grande Raccordo Anulare di #Roma #traffico rallentato causa #incidente fra Svincolo 21: SS215 Via Tuscolana… -