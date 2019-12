Tra Scudetto ed Euro 2020 | il ct Mancini ammette | “Inter-Juve lotteranno fino alla fine

D’Amico : ”Lotta per lo Scudetto? Non c’è mai enTrato il Napoli” : D’Amico: il Napoli ha fatto due ottime partite con il Liverpool, ma possono essere due casi. Non credo possa arrivare fino in fondo in Coppa Vincenzo D’Amico, ex calciatore e opinionista tv, ha parlato della giornata di campionato e dei maggiori temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. D’amico -tra l’altro- ha parlato anche del Napoli. Queste le sue parole: Su Ancelotti e il Napoli “Lotta per ...

Inter - Milito crede nello scudetto : 'Sarà duello con la Juve - la sTrada è quella giusta' : "Penso che sarà duello con la Juve fino alla fine, l'Inter è in grado di competere con i bianconeri". Diego Milito non ha dubbi: uno degli eroi del Triplete ha affermato che i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per contendere in questa stagione lo scudetto ai campioni d'Italia in carica. Ovviamente Cristiano Ronaldo e compagni hanno maggiore esperienza, ma l'entusiasmo e la fiducia derivanti dall'ottima partenza in Serie A degli uomini di ...

Marotta : 'Lo scudetto non è il Traguardo che ci siamo posti quest'anno' : L'Inter è pronta ad affrontare questo sabato 2 novembre il Bologna al 'Dall'Ara', un banco di prova non indifferente per gli uomini di Conte che la prossima settimana saranno impegnati prima con il Borussia Dortmund e poi (sabato 9 novembre) contro l'Hellas Verona. I risultati raccolti finora dall'Inter sono molti importanti e l'uniche sconfitte stagionali sono arrivate contro avversari forti, ovvero il Barcellona in Champions League e la ...

Nasce il logo del centrodesTra unito Squadra Italia : un scudetto azzurro con i simboli dei partiti : È stato registrato il logo del centrodestra unito, "Squadra Italia - Salvini premier": si tratta di uno scudetto a sfondo azzurro con in bianco la scritta al centro "Squadra Italia". Nella parte sottostante, colorata con la bandiera Italiana, ad ogni banda corrisponde il logo dei tre pariti della coalizione: la Lega di Salvini, Forza Italia di Berlusconi e Fratelli d'Italia di Meloni.Continua a leggere

Antonio Insigne : “Lorenzo vuole vincere lo scudetto - non gioca per sé ma per la squadra! Non ha mai parlato male di Ancelotti - sono solo dicerie. Il malumore è Travisato…” : Antonio Insigne parla del momento del fratello con la maglia del Napoli Antonio Insigne, fratello di Lorenzo capitano del Napoli è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare del momento che sta vivendo suo fratello in maglia azzurra: “Il mio augurio è quello di festeggiare sia Roberto che Lorenzo. Al di là del calcio sono i miei fratelli e desidererei ...

Inter - senti Icardi : “spero vincano lo scudetto. Ma se dovessimo inconTrarli in Champions League…” : Mauro Icardi spende delle parole d’elogio per l’Inter: l’ex bomber nerazzurro augura la vittoria dello scudetto, ma se si dovessero incontrare in Champions sarà battaglia Mauro Icardi ha lasciato l’Inter dopo grandi polemiche, ma il bomber argentino, dopo diverse settimane di ambientamento a Parigi, non sembra serbare rancore. Intervistato in esclusiva dalla ‘Rosea’, Icardi ha speso delle belle parole ...

Napoli - Koulibaly Tranquillizza i tifosi azzurri : “il mercato non mi interessa - voglio vincere lo Scudetto” : Il difensore senegalese ha sottolineato come veda il suo futuro legato ai colori azzurri, ammettendo di voler vincere con il Napoli L’espulsione arrivata contro il Cagliari e qualche cattiva prestazione di troppo hanno acceso i riflettori su Koulibaly, autore di un avvio di campionato non proprio esaltante con la maglia del Napoli. Marco Alpozzi/LaPresse Nessuna preoccupazione però per il senegalese, che ha tranquillizzato tutti dal ...