Tra Sardine e Nuove Destre : Sabato sera erano 10mila in piazza Dante a Napoli, almeno stando alle cifre offerte dai giornalisti presenti. Parliamo delle Sardine, il movimento che da diverse settimane tiene banco qui in Italia ed organizza flash-mob nelle principali piazze per protestare contro l'odio e la violenza xenofoba che la Lega sta sdoganando e sfruttando per fare bottino pieno nelle prossime tornate elettorali. Lanciato da un gruppo di ragazzi a Bologna, prova ...

Sardine - raduni nel mondo e analisi sui giornali sTranieri. “Modello da emulare oltre l’Italia per vincere dove la sinisTra ha fallito” : Sardine di Francia, di Belgio e di Spagna a raccolta ripartendo dalla Costituzione. Perché loro “Non si Lega(no)” e “non abboccano”. Finiscono in editoriali e approfondimenti dall’Olanda agli Stati Uniti, ormai identificate come movimento anti-Salvini – nato e cresciuto sui social – per fermare l’onda populista. Che può vincere, in Italia e oltre, dove la sinistra progressista ha fallito, arginando ...

Governo - Conte : “Serve un cronoprogramma. Auspico M5s-Pd si diano un’ampia Traiettoria. Le sardine? Una fantastica partecipazione” : Al Governo “manca un cronoprogramma“. Reduce dal dibattito in Parlamento sul Meccanismo europeo di stabilità, il premier Giuseppe Conte alla presentazione di Photoansa 2019 analizza lo stato di forma del suo esecutivo. Le polemiche interne non sono mancate, man mano che la manovra è entrata nel vivo, ma il presidente del consiglio auspica che “le forze che sostengono questa maggioranza possano darsi una traiettoria ben ...

Milano - 25mila Sardine in piazza Duomo : “Ripartiamo dalla Costituzione - oggi Trascurata dalla politica” : “Ripartiamo dalla Costituzione” . È questo l’appello condiviso dalle tante Sardine che hanno riempito piazza Duomo a Milano. La pioggia battente non ha fermato le migliaia di persone scese in piazza per il raduno. Dopo l’inno ufficiale delle Sardine Com’è profondo il mare di Lucio dalla, la manifestazione si è aperta con la lettura dei primi articoli della Costituzione. L’applauso più grande è stato riservato all’articolo dieci che parla del ...

Le sardine sbarcano ad Amsterdam : «400 persone in piazza Tra canti - cori e un “Bella ciao”» – L’intervista : «È stata una festa, 400 persone in piazza, canti, balli e momenti di riflessione. Ognuno di noi ha portato una “sardina”, c’erano cartelloni, molti bambini e tanta voglia di liberarci da questo clima di violenza e arroganza che qualcuno ha voluto creare nel nostro Paese». A parlare a Open è Anna Carolina Bertacchini, una delle organizzatrici di “6000 sardine” in Olanda (è stato aperto anche un gruppo su Facebook, ndr). Ieri pomeriggio, ...

Che Tempo Che Fa - Fazio Tra Bocelli e le sardine : Il dicembre di Che Tempo Che Fa parte da Bocelli e dalle sardine (per la gioia di qualcuno in Rai): nella puntata in onda questa sera, domenica 1 dicembre 2019, su Rai 2 dalle 19.40 e poi dalle 21.00, c'è un parterre di ospiti che si muove tra attualità e spettacolo, con tanta aria di Natale in avvicinamento. Che Tempo che Fa, gli ospiti di domenica 1 dicembre 2019 Il dicembre di CFCF si apre con Andrea Bocelli che propone in esclusiva e in ...

Cara sinisTra - le sardine ce l’hanno soprattutto con te : È sempre bello quando migliaia di cittadini scendono in piazza per la politica. Lo è quando a convocarli è Matteo Salvini, come è accaduto spesso negli ultimi mesi. E lo è quando a manifestare sono gli antisalviniani, come in realtà successo assai più raramente. E non è giusto, a mio avviso, neanche accusare le cosiddette “sardine” di non aver formulato alcuna proposta politica. Dopo mesi, anni, in cui il fronte anti-populista è apparso ...

Programmi TV di stasera - domenica 1 dicembre 2019. Andre Bocelli - Riccardo Chailly e le «sardine» Tra gli ospiti di «Che Tempo Che Fa» : Fabio Fazio Rai1, ore 21.25: Pezzi Unici - 1^Tv Fiction di Cinzia TH Torrini del 2019, con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri. Prodotta in Italia. Le disgrazie non vengono mai sole: Il rapporto tra Vanni e i suoi Pezzi unici, i ragazzi che ha preso a lavorare con lui, va avanti tra alti e bassi. In particolare, Vanni si è affezionato a Lapo, il più irascibile, ma anche quello che dimostra maggiore talento per l’artigianato. ...

Sardine : Sala - ‘rispetto ma vado avanti per la mia sTrada’ : Milano, 29 nov. (Adnkronos) – Le Sardine “mi hanno fatto un’impressione positiva ma credo che ognuno faccia il suo percorso”. E’ il pensiero di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul nuovo movimento che ha riempito le piazze di mezzo Paese. Sala non andrà alla manifestazione di domenica. “In questo momento – dice -credo che abbiano bisogno e volontà di non avere politici intorno. Li osservo con ...

Genova - 8mila Sardine in piazza : “DimosTrazione che c’è spazio per un politica diversa - senza paura e rancori” : Non c’era Matteo Salvini in città e le elezioni sono ancora lontane in Liguria eppure ieri sera, a Genova, in 8mila si sono dati appuntamento in piazza De Ferrari, sotto il palazzo della Regione, per manifestare il proprio dissenso rispetto alla propaganda “identitaria e razzista” che per i promotori dell’iniziativa è principalmente incarnata dalla Lega e dai partiti sovranisti. Sono le “Sardine” genovesi e, come a Bologna e nelle altre ...

Viva RaiPlay! - la puntata più 'politica' Tra nomine Rai - Salvini e sardine : Fiorello modula Viva RaiPlay! in maniera sempre un po' diversa. Dipende sì dagli ospiti, come notato anche ieri, ma anche dalla sua serata, come del resto può avvenire in uno show live teatrale. E così questa ottava puntata del ciclo 'regular' ha inizio e si conclude in modo più confidenziale, nonostante i 'fuochi' d'artificio col doppio Tg1 tra Emma D'Aquino ospite in studio e Francesco Giorgino alla conduzione dell'edizione delle 20. L'inizio ...

Giorgia Meloni - chi c'è dietro gli insulti delle sardine : la pista che porta fino a un sindaco di sinisTra : Grossa sorpresa sulle sardine. Il gruppo Facebook L'Arcipelago delle sardine che sta raggruppando fan, simpatizzanti e attivisti del movimento anti-Salvini nato sul Crescentone di Piazza Maggiore a Bologna tre settimane fa ha preso di mira ultimamente anche Giorgia Meloni. In nome dell'anti-sovranis

Beirut - viaggio Tra le "sardine" libanesi : "Diciamo no ai ladri di futuro" : Non accettano bandiere di partito alle loro manifestazioni. Non si lasciano abbindolare da vecchi richiami ad appartenenze etno-confessionali che sono fuori dal loro sentire comune e dall’idea di democrazia che li unisce. Non sono alla ricerca di un leader mediatico, ragionano in termini di “noi” e non di “io”. Diffidano da politicanti che pur di mantenersi al potere cercano di rifarsi una perduta verginità ...