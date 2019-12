Tottenham | Mourinho | «Rinnovo Eriksen? Ho parlato con Levy | non mento»

Tottenham : il peso di Kane nel sistema di Mourinho : Dai gol di Kane passa molto del Tottenham di Mourinho. I primi segnali sono incoraggianti, con ottime partite Oltre che essere uno degli attaccanti più forti al mondo, Harry Kane è un giocatore estremamente associativo. Dialoga bene coi compagni e ha una visione di gioco incredibile, con cambi campo di precisione millimetrica. È molto bravo a fare movimenti a venire incontro, coi compagni che possono aggredire gli spazi che si vengono a ...

Tottenham : le scelte tattiche di Mourinho : Il Tottenham con Mourinho sta tornando a vincere. Il tecnico portoghese sta facendo scelte tattiche molto precise Oltre a vittorie incoraggianti, in queste prime 3 partite Mourinho al Tottenham sta dando fiducia alle medesime soluzioni tattiche. Indipendentemente dal numero di difensori con cui si gioca, in fase di possesso si forma un 3241 piuttosto evidente. Si vede con chiarezza nella slide sopra, che è l’azione che porta al gol di ...

Il raccattapalle del Tottenham ringrazia Mourinho : “adesso la mia vita è fantastica” : “José è stato davvero gentile a venire da me, ha reso fantastica la mia vita. È un momento che non scorderò mai”. Sono le dichiarazioni di Callum Hynes, il raccattapalle del Tottenham diventato ‘famoso’ per aver propiziato un gol degli ‘spurs’ nel match di Champions contro l’Olympiakos grazie alla velocità con cui ha ridato palla a Aurier, il giovane è stato anche abbracciato da Mourinho e non ...

Juventus - Bonucci : “Con Ronaldo tutto chiarito. In Champions eviterei il Tottenham di Mourinho” : “Con Ronaldo abbiamo parlato, l’importante è che quando a qualcuno manca la condizione fisica ci sia qualcun altro e abbiamo dei giocatori che hanno dimostrato di essere al top. Ronaldo fa parte di un gruppo dove bisogna essere competitivi fino alla fine perché così si alza il livello dell’allenamento e della prestazione in partita. Da marzo in poi bisognerà essere al top”. Leonardo Bonucci, a margine della ...

Tottenham - parla il raccattapalle reso celebre da Mourinho : “niente festeggiamenti - avevo il test di matematica” : Invitato da Mourinho a festeggiare con la squadra, il giovane raccattapalle è dovuto correre a casa dopo Tottenham-Olympiacos per studiare in vista del test di matematica del giorno seguente L’abbraccio con Mourinho lo ha reso celebre, spingendo giornali e tabloid a piazzare la sua foto in prima pagina piuttosto che quelle di Kane o Son. Si chiama Callum Hynes. ha 15 anni e da martedì è il raccattapalle più famoso del ...

Risultati Champions League – Poker Tottenham targato Mourinho : ok Juventus e Atalanta - il Bayern ne fa 6 : Il Tottenham ne rifila 4 all’Olympiakos in rimonta, vittorie per Juventus ed Atalanta, il Bayern gioca a tennis: i Risultati del quinto turno di Champions League Penultimo turno di Champions League caldissimo, con tanti verdetti in ballo e Risultati decisivi per l’eventuale passaggio del turno. Sorridono le italiane con due vittorie importanti: la Juventus supera 1-0 l’Atletico Madrid grazie alla splendida punizione di Dybala e ...

Ibrahimovic al Tottenham? La risposta di Mourinho non lascia spazio a dubbi : “il nostro legame è unico - ma…” : Nel corso della conferenza stampa pre-Olympiacos, l’allenatore portoghese ha espresso la propria opinione su Ibrahimovic Il suo nome è accostato ai migliori team europei, ma al momento il futuro di Zlatan Ibrahimovic è avvolto nel mistero. Lo seguono il Bologna e il Milan in Italia, ma anche alcuni club inglesi tra cui però non figura il Tottenham. Lapresse José Mourinho infatti ha chiuso al possibile arrivo del gigante di Malmoe, ...

Tottenham - Mourinho allo scoperto su Ibrahimovic : “non ha senso” : “Abbiamo il miglior attaccante in Inghilterra e uno dei migliori al mondo: non ha alcun senso un attaccante del calibro di Ibrahimovic, ha piu’ di trent’anni ma puo’ giocare in qualsiasi club al mondo, noi abbiamo Harry Kane”. Sono le dichiarazioni di Mourinho, tecnico del Tottenham, sulle voci che vorrebbero il club inglese interessato allo svedese. Lo Special One guarda con attenzione alla gara di Champions ...

Tottenham - UFFICIALE : ecco Mourinho! Il comunicato degli “Spurs” : MOURINHO Tottenham- Ora è UFFICIALE, Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo Special One prenderà il posto di Pochettino e ha firmato un contratto fino al 2023. Il club londinese ha reso nota la sua decisione tramite comunicato UFFICIALE. Leggi anche: Juventus, spunta la rivelazione: “De Ligt? Credo si sia pentito di aver scelto […] L'articolo Tottenham, UFFICIALE: ecco Mourinho! Il comunicato degli “Spurs” proviene da ...

Crosetti : Mourinho taumaturgo - tocca il Tottenham e magicamente lo guarisce : Erano due mesi che il Tottenham non vinceva. E’ bastato il ritorno di Mourinho per riuscirci. Lo scrive Maurizio Crosetti su Repubblica. “Basta la parola, o forse la presenza: Mou torna e vince. Il Tottenham non ci riusciva da due mesi, a lui sono bastati tre giorni”. Mourinho lo avevamo perso da quasi un anno, da quando, il 18 dicembre 2018, era stato esonerato dal Manchester United. “Undici mesi senza di lui possono ...

Mourinho - vittoria e brivido all'esordio col Tottenham : tre punti con il West Ham : Parte con il piede giusto la nuova avventura di Josè Mourinho in Premier League alla guida del Tottennham. Gli Spurs si sono imposti 3-2 allo Stadio Olimpico di Londra nel derby contro il West Ham. La squadra di Mou passa in vantaggio al al 36’: Dele Alli serve Son, destro incrociato del coreano e J

Mourinho - la prima al Tottenham è un successo : vittoria in trasferta nel derby contro il West Ham : La prima partita di Mourinho come nuovo allenatore del Tottenham è un successo: 2-3 al West Ham nel derby londinese Terminate le dichiarazioni ad effetto e l’hype intorno al suo ritorno su una panchina, per Josè Mourinho è già arrivato il momento di confrontarsi con il primo risultato sul campo. Il suo Tottenham chiamato ad una trasferta delicata in casa del West Ham, nel sentito derby di Londra. Gli Spurs partono forte, pronti a dare una ...

Pellegrini vicino l’esonero. Perde ancora : 2-3 contro il Tottenham di Mourinho : Esonero Pellegrini: il West Ham ci pensa, tra i candidati c’è anche Gattuso ESONERO Pellegrini – Da una parte la grande rinascita, dall’altra il crollo. Il derby inglese di Londra ha visto fronteggiarsi due tecnici caratterizzati da situazioni opposte. Pellegrini, già in bilico prima di questa sfida, potrebbe infatti andare incontro all’esonero dalla guida tecnica […] Leggi tutto L'articolo Pellegrini vicino ...

West Ham-Tottenham : il ritorno di Mourinho è live su Sky : Lo “Speciale One” è tornato in panchina e lo ha voluto fare dalla Premier League, campionato che gli ha regalato diverse soddisfazioni, l’ultima delle quali, l’Europa League, alla guida del Manchester United. E un momento del genere non potrà che scatenare l’interesse dei tantissimi appassionati che in questi anni hanno apprezzato la grinta e l’atteggiamento […] L'articolo West Ham-Tottenham: il ritorno ...