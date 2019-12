romadailynews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – Paura la notte scorsa, poco prima della mezzanotte, in via del Torraccio dinova, in zona, a Roma, dove une’ divampato in un locale mansarda al sesto piano di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Casilino e due volanti, oltre ai Vigili del fuoco. L’intero palazzo e’ stato evacuato temporaneamente per consentire le operazioni di spegnimento.o e’ rimastoo intossicato. Indagini in corso per risalire alle cause dell’. L'articoloinproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Torre Angela, #incendio in appartamento. Nessun ferito: #Roma – Paura la notte scorsa, poco… - RTN_24 : #MetroC: servizio in graduale ripresa dopo intervento sanitario a stazione Torre Angela - RTN_24 : #MetroC ritardi, causa malore passeggero a bordo treno a stazione Torre Angela, in attesa personale sanitario -