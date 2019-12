Tim Sweeney celebra il fantastico mondo multi-store? Continuate a sottrarre giochi

eurogamer

(Di martedì 3 dicembre 2019) Come sicuramente saprete se non siete vissuti su Marte negli ultimi mesi, l'Epic Gamessi sta rivelando il principale rivale di Steam praticamente sin dal suo debutto attraverso una pratica che moltissimi giocatori PC stanno letteralmente odiando: le esclusive.Tim, boss di Epic Games, ha più volte sottolineato come questi accordi rendano l'industria migliore aiutando gli sviluppatori, i publisher e garantendo una crescente competizione che potrebbe spingere Steam a migliorare sia per i consumatori che per chi ideve a tutti gli effetti crearli. Ovviamente la rete non ha perso tempo per scagliarsi contro quella che a conti fatti è una limitazione e un obbligo.Alcuni giorni fa un tweet diha attirato l'attenzione di molti:Leggi altro...

