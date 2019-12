TikTok | nuovi sospetti sul social cinese | «Penalizza i contenuti di disabili e utenti

open.online

(Di martedì 3 dicembre 2019)i video contenenti persone affette dalla sindrome di down, ma anche omosessuali o sovrappeso. Lo svela Netzpolitik, blog tedesco che si occupa di diritti e cultura digitale. Secondo le informazioni ottenute dal sito, i moderatori delnetworkavrebbero ricevuto istruzioni su come limitare la diffusione dei video con questo tipo di protagonisti. Un dipendente dell’azienda ha spiegato come si tratti di una strategia per «proteggere soggetti vulnerabili» e potenziali vittime di bullismo. Per questo, i video contenenti soggetti sovrappeso o queer vengono etichettati come «ad alto rischio» e ne viene stroncata l’eventuale viralità sul nascere. Dopo la polemica sull’eliminazione del video-tutorial sui campi di concentramento in Cina, è nuova polemica su. Le linee guida di. Fonte: Netzpolitik Per esempio, il contenuto ...

laferraioli : Top story: TikTok e Food: Come Usare i Nuovi Social Media | CnR | Comunicazione nella Ristorazione… -