TikTok censura i disabili per proteggerli? Contro il bullismo l’app dei record rischia la

TikTok respinge le accuse dell'utente Feroza Aziz : "Non è stata censura - ma errore umano" : Non si è trattato di censura , ma di errore umano. TikTok respinge le accuse mosse dall’utente Feroza Aziz , che aveva pubblicato sul social una critica al trattamento riservato dalla Cina ai musulmani. L’account della 17enne americana era stato bloccato. “Si è trattato di un errore di moderazione umana, il suo profilo è stato ripristinato dopo un’ora”, spiegano dal social. Nel filmato - che ...

Come una teenager ha aggirato la censura cinese con un finto tutorial su TikTok : Feroza Aziz ha fatto un finto tutorial di make up per denunciare i campi degli uiguri in Cina (da Twitter) Una ragazza americana è riuscita ad aggirare la censura di Pechino e pubblicare un video su Tiktok, nel quale denuncia la repressione della Cina ai danni della minoranza musulmana degli uiguri nella provincia dello Xinjiang, facendo finta di eseguire un tutorial su Come piegare le ciglia. “Ciao ragazzi. Ora vi insegno Come allungare le ...