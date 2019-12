Tifone Kammuri | forti venti e piogge intense nelle Filippine | acqua fino ai tetti e

meteoweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) Ilsta sferzando lecon. Centinaia di migliaia di persone hanno trovato riparo nei rifugi e la capitale Manila ha chiuso il suo aeroporto internazionale per problemi di sicurezza. La potente tempesta, che ha fatto esplodere le finestre e sollevato i(vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo), ha compiuto il landfallscorse ore. Secondo i meteorologi,si è indebolito ma rimane forte, conmassimia 150km/h e raffiche massime di 205km/h, mentre si muove verso nord-ovest. “Stiamo ancora valutando i danni ma sembra che siano gravi”, ha affermato Luisito Mendoza, ufficiale nella città in cui la tempesta ha compiuto il landfall. “C’è una località in cui i livelli d’hanno raggiunto il tetto. Il nostro personale è stato colpito dai vetri frantumati”, ha aggiunto, dicendo che ...

ilmeteoit : #Meteo Cronaca Diretta VIDEO: il TIFONE #KAMMURI Devasta le #FILIPPINE. IMMAGINI impressionanti #3dicembre… - tittigatto : RT @Emergenza24: UPDATE [03.12-08:40] Oceano Pacifico #Filippine SI TEMONO DANNI E VITTIME per passaggio #TIFONE #Kammuri # TisoyPH - In co… - RaiNews : Le autorità hanno chiuso l'aeroporto di #Manila, che dovrebbe riaprire nel tardo pomeriggio #Filippine #Kammuri -