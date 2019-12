The Witcher di Netflix | il cast della serie TV suggerisce la presenza di un particolare

eurogamer

(Di martedì 3 dicembre 2019) Sappiamo che Ciri, la giovane ragazza "adottata" da Geralt, apparirà nellaTV di, The. Ora, secondo quanto rilevato dall'elenco del, sembra che vedremo anche uned intrigante personaggio che compare nei libri. Vi avvisiamo che quello che stiamo per riportare potrebbe essere inteso come spoiler, se ancora non avete letto i libri.All'internosaga scritta da Andrzej Sapkowski, compare un personaggio chiamato "Falsa Ciri", che nellaTV dovrebbe essere interpretata da Viola Prettejohn. Il rumor proviene dal sito Redanian Intelligence ed ha rivelato che Prettejohn ha pubblicato il suo ruolo attraverso il suo profilo su Spotlight, un hub di portfolio dedicato agli attori.La Falsa Ciri non è mai apparsa ne giochi di CD Projekt RED, ma è comparsa in uno dei libri di Sapkowski, "Il TempoGuerra". Il personaggio è un'orfana di Cintra, e fu ...

