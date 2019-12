The Irishman è il miglior film dell' anno per i membri del National Board of Review

The Irishman - Robert De Niro difende il ruolo muto di Anna Paquin : Robert De Niro difende la scelta di The Irishman di affidare ad Anna Paquin un ruolo quasi muto. Robert De Niro difende le scelte creative di Martin Scorsese in The Irishman, compresa quella di affidare ad Anna Paquin un ruolo in cui non parla quasi mai. Si continua a parlare di The Irishman, approdato pochi giorni fa su Netflix, e ad attirare l'attenzione è il ruolo di Anna Paquin, che interpreta la versione adulta di Peggy Sheeran, figlia di ...

The Irishman su Netflix - l’appello di Scorsese : “Non guardatelo sul cellulare” : Martin Scorsese implora: non guardate “The Irishman” sul cellulare. “Se volete vedere uno dei miei film, o in generale la maggior parte dei film, per favore non guardateli su un telefonino. Guardateli su un iPad, meglio se un grande iPad”, ha detto il regista, che nel 2012 ha girato uno spot per l’iPhone, al critico della rivista “Rolling Stone”, Peter Travers, dopo i primi giorni dell’approdo ...

The Irishman : BoJack Horseman è uno dei protagonisti nell'ironico poster : L'account Twitter di BoJack Horseman, per ricordare l'approdo su Netflix di The Irishman, ha condiviso un poster in cui al fianco dei protagonisti compare anche il divo di Horsin' Around. BoJack Horseman dà il benvenuto a The Irishman su Netflix con un poster divertente e velatamente polemico, perchè si parla di tempo, di tutto quello necessario per guardare l'ultimo film di Martin Scorsese e, forse, anche di quello che BoJack non ha più. Sul ...

Se guardate The Irishman sul telefono - spezzate il cuore a Scorsese : https://www.youtube.com/watch?v=hHNVBKPN-d4 Uscito in un numero selezionato di sale e disponibile dallo scorso 27 novembre in tutto il mondo su Netflix, The Irishman di Martin Scorsese sta ottenendo un ottimo riscontro da parte di pubblico e critica. La pellicola, che racconta svariati decenni in cui vicende criminali e storia americana si fondono, ha come protagonisti tre veterani: Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, e vanta una durata ...

The Irishman - Martin Scorsese sconsiglia di guardare il film sul cellulare : "Un grande iPad - magari" : Il cellulare non è il modo migliore per vedere The Irishman, parola di Martin Scorsese. Il regista Martin Scorsese sconsiglia decisamente la visione di The Irishman sul cellulare, ma si dimostra possibilista con l'iPad. In una chiacchierata col critico Peter Travers, parlando della fruizione del suo mafia movie disponibile su Netflix, Scorsese commenta: "Suggerirei, se volete vedere uno dei miei film, per favore, non guardatelo su un telefono, ...

The Irishman : Martin Scorsese voleva i sentire veri odori di un ristorante sul set : Martin Scorsese avrebbe voluto girare The Irishman solo in ambienti veri, tra cui un ristorante con il suo odore di salsa, dice lo scenografo Bob Shaw. Martin Scorsese, vista la sua grande professionalità ed esperienza nel cinema, avrebbe voluto girare The Irishman solo in ambienti veri, tra cui un ristorante con i suoi veri odori di cucina, non su set costruiti ad hoc, come conferma lo scenografo Bob Shaw. Bob Shaw ha raccontato a The Hollywood ...

The Irishman su Netflix : meglio come serie tv? Martin Scorsese risponde a tono a chi critica la durata del film : The Irishman è finalmente disponibile su Netflix. L'ultimo film di Martin Scorsese è un'epopea di quasi quattro ore, adattamento del saggio del 2004 L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa (I Heard You Paint Houses) scritto da Charles Brandt e basato sulla vita del sindacalista e mafioso Frank Sheeran. Molti utenti ne hanno criticato l'eccessiva durata, tanto da chiedersi se fosse possibile guardarla a episodi, come una serie tv. Il regista, però, ...

The Irishman - il magistrale Scorsese mostra cosa significa il legame mafioso : *ATTENZIONE SPOILER* Didascalico, didattico, a tratti ripetitivo. magistrale. Il cinema di Martin Scorsese non è confondibile con nessun’altro modo di ritrarre la realtà. La cinepresa che cala dall’alto, roteando attorno al viso dei suoi attori preferiti ( in questo caso – The Irishman – un trio Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci in stato di grazia), si insinua a mezz’aria nei corridoi degli ospedali o dei casinò, posta alla ...

The Irishman : Netflix risponde ad un utente che vuol guardare il film sul cellulare : Un utente ipotizza di vedere The Irishman sul cellulare ma teme gli 'sculaccioni' di Martin Scorsese: ecco la risposta di Netflix. Quale miglior modo di passare lunghe ore in autobus se non guardando sul cellulare The Irishman di Martin Scorsese, arrivato da qualche giorno su Netflix? L'idea è venuta a un utente di Twitter che ha pensato di trascorrere il Giorno del Ringraziamento in questo modo originale. Certo, il tweet può essere anche uno ...

«The Irishman» e lo choc di vedere De Niro con gli occhi azzurri : Quanti di voi dopo i primi minuti di «The Irishman» hanno voluto sincerarsi via Google che Robert De Niro gli occhi li avesse scuri, verde scuro, come ricordava? E quanti hanno continuato a distrarsi nelle tre ore e mezzo di kolossal gangster fissando quelle iridi di un azzurro acceso? A guardare Twitter in molti. Tanto che in più di un commento si parla dell'inquietante effetto cyborg che la tinta inedita, forse inserita ...

Come Joe Pesci ruba la scena in «The Irishman» : A detta di tutti, non volevo farlo. Joe Pesci era in pensione, fuori, dimenticatevelo. Il suo ultimo ruolo sullo schermo era arrivato quasi un decennio prima, in un film del 2010 intitolato Love Ranch, in cui una coppia visitava «il primo bordello legale in Nevada» e per il quale il termine «dimenticabile» è usato più Come speranza che Come aspettativa, e non avrebbe mai recitato in The Irishman. In tutta ...

The Irishman : su Netflix da mercoledì 27/11 la storia americana narrata dal sicario Sheeran : Con le nuove piattaforme AppleTV+ e Disney+, il colosso Netflix si prepara al contrattacco, anche se consapevole di poter primeggiare ancora per un bel po', sia per gli investimenti che per la quantità dei contenuti. Tra i film che saranno distribuiti dalla piattaforma statunitense debutta oggi 27 novembre 'The Irishman'. L'ultima pellicola diretta da Martin Scorsese e prodotta da Netflix ha come protagonista Frank Sheeran, un sicario della ...

«The Irishman» su Netflix in streaming - De Niro cult per Scorsese : A distanza di tre anni da Silence e da sei da The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese è pronto a tornare, con The Irishman, progetto mastodontico nonché ventisettesimo film del regista vincitore di un premio Oscar (The Departed) a fronte di undici candidature all’Academy. Con un cast a dir poco stellare, a partire dai protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, The Irishman è un film targato Netflix, diretto ...

The Irishman - recensione : Diventano vecchi anche i gangster, i malavitosi italo-americani che ci ha raccontato Martin Scorsese in una carriera lunga quasi cinquant'anni. Gente allegra, strafottente, ambiziosa, incosciente, appagata, scontenta, cinica, deviata, con tutte le varie tipologie che si trovano nel resto dell'umanità. Se non hanno la fortuna di finire ammazzati prima, diventano vecchi e magari finiscono in galera o si ammalano. Restano soli e si aprono le porte ...