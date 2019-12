Test scuola e classifica Italia | ecco dove si collocano gli studenti

Bimbo prende un bruto voto a scuola : il patrigno gli ustiona la Testa con l’acqua bollente : John Terrell, 27 anni e patrigno di un Bimbo di appena sette anni, ha costretto il piccolo a fare una doccia bollente come punizione per il suo scarso rendimento scolastico. Il bambino ha riportato serie ustioni al cuoio capelluto, mentre il 27enne è stato denunciato per le violenze inflitte.Continua a leggere

C’è l’Anpi a scuola - il prof di destra proTesta : “Ha fatto uscire le classi”. Il preside choc : “Non lo condivido - ma negazionismo legittimo” : L’Anpi “fa propaganda politica” perché non è possibile raccontare gli anni della Resistenza “senza un contraddittorio” e “con un’esposizione per giunta in senso opposto rispetto alla strada apprezzabile che la storiografia ha intrapreso ultimamente”. L’accusa all’indirizzo dell’associazione dei partigiani è stata pronunciata durante un incontro con gli studenti dell’Istituto superiore Da Vinci di Civitanova ...

SCUOLA/ Quei cambiamenti senza "Testa" che stressano prof e docenti : Se c'è un'invenzione utilissima, quella è il Gps. Chi governa la SCUOLA però lo ha perduto, con la conseguenza di portare al disorientamento generale

Napoli : crolli nella scuola Doria - proTesta dei genitori all?incontro con la voce ministra Ascani : Continuano a protestare le mamme del 63esimo circolo didattico Andrea Doria. Questo pomeriggio una delegazione di genitori si è recata presso l?Itis Augusto Righi, dove si è...

Topo morto in una scuola. ProTestano i genitori dei bambini : mensa scolastica infestazione di topi Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/11/21/Topo-morto-in-una-mensa-scolastica/Un Topo morto a mensaLa rabbia dei genitori

Sciopero scuola 27 novembre : proTesta nazionale del personale Ata - lezioni a rischio : Un nuovo Sciopero nel comparto scuola ci attenderà tra pochi giorni. Dopo le proteste andate in scena di recente, toccherà al personale A.T.A. incrociare le braccia su tutto il territorio nazionale. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di mercoledì 27 novembre. A proclamare l’agitazione sindacale è stata Feder. A.T.A., dopo il tentativo fallito di conciliazione dello scorso mese di settembre. Attraverso un comunicato ...

Municipio XII - proTesta genitori scuola Margherita Hack : Roma – Stamattina i genitori dell’I.C. Margherita Hack, in occasione della seduta congiunta della commissione scuola e della commissione Trasparenza del XII Municipio, hanno manifestato il loro dissenso e chiesto alle istituzioni di avere risposte immediate sul futuro dei propri figli. Dopo sette mesi dal crollo del controsoffitto in una classe dell’infanzia comunale della scuola Girolami e la chiusura dell’edificio del ...

Scuola - al via l’autunno caldo delle proTeste : lezioni a rischio l’11 e 12 novembre : lezioni a rischio nelle scuole italiane lunedì 11 e martedì 12 novembre per gli scioperi dei docenti che, insieme alla manifestazione studentesca tenutasi oggi in varie città, ha dato il via all'autunno caldo delle proteste del settore. Secondo un'indagine si Skuola.net, circa 1 ragazzo su 3 è pronto ad autogestioni e occupazioni.Continua a leggere

Maltempo - scuola inagibile a Caserta : genitori in proTesta : Sei aule e numerosi servizi igienici della scuola comunale Edmondo De Amicis di Caserta sono stati dichiarati non utilizzabili dal Comune con apposita ordinanza in seguito al sopralluogo dei vigili del fuoco, da cui sono emerse infiltrazioni d’acqua piovana nei locali dell’istituto a causa del Maltempo. La preside Tania Sassi, dell’istituto ubicato nella centrale via Giannone, che ospita scuola dell’infanzia ed ...

Sciopero scuola : lezioni a rischio 11 e 12 novembre - l'8 proTesteranno gli studenti : Il comparto scuola dovrà far fronte ad un paio di scioperi nel mese di novembre. Nei prossimi giorni si assisterà a delle agitazioni sindacali che verranno anticipate da una protesta studentesca a livello nazionale. Cominciando proprio da quest’ultima, nella giornata di venerdì 8 novembre si terrà una manifestazione da parte degli studenti di tutta Italia che denunciano i tagli all’istruzione da parte del Governo. Si chiede un cambiamento ...

Lodi - in classe c’è alunna disabile “aggressiva” : genitori tengono a casa i figli per proTesta contro la scuola : Uno sciopero bianco di un’intera classe di quarta elementare. L’11 ottobre i genitori hanno tenuto a casa i lori figli, alunni di un istituto di Cornegliano Laudense (Lodi). Una protesta, come aveva scritto Il Giorno, contro la gestione di una situazione molto delicata: una bimba disabile psichica che sarebbe stata aggressiva nei confronti dei compagni. La mamma della piccola – come riporta La Stampa – è preoccupata, come ...

Lodi - la scuola inserisce bimba disabile in classe e i genitori tengono i figli a casa per proTesta : La "colpa" della scuola è quella di aver inserito una bambina con disabilità insieme agli altri compagni e questo, ad alcuni genitori proprio non è stato bene. Così hanno deciso di tenere a casa i propri figli per i "problemi" provocati dal comportamento della piccola. La protesta, che a molti è sembrata surreale, si è consumata a Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi. Secondo quanto riportato da Fanpage, il fatto sarebbe accaduto nei ...

Decreto Scuola - pubblicato in Gazzetta : il Testo ufficiale spiegato punto per punto : La pubblicazione del Decreto Scuola in Gazzetta ufficiale non si è fatta attendere: il 29 Ottobre la firma del Presidente Mattarella e il giorno successivo il testo ufficiale reso noto nei canali istituzionali. Avviato quindi l’iter di conversione in legge entro 60 giorni, primo incontro di discussione il 25 Novembre alla Camera. Analizziamo assieme il testo ufficiale per comprendere le posizioni in merito alle questioni pendenti: docenti ...

Concorsi scuola : attesa firma del decreto - il Quirinale richiede modifiche al nuovo Testo : Si è parlato nelle scorse settimane del tentativo del nuovo governo di continuare a combattere il problema del precariato storico nel mondo della scuola. Infatti il nuovo Ministro dell'Istruzione Fioramonti, sin dai primi giorni della sua carica, ha messo mano ai decreti scuola per fornire risposte concrete a migliaia di docenti che da anni non riescono ad immettersi in ruolo. In particolare ci si riferisce sia agli insegnanti con almeno 36 mesi ...