Test per il Mose a Venezia | si sollevano le paratoie all' ingresso della laguna

Allarme Ocse - gli studenti italiani non sanno più leggere. Voi superereste il Test? : Solo il 5% dei quindicenni italiani è in grado di comprendere un testo e valutarne l’attendibilità. Risultati migliori in matematica, pessimi in scienze. Enormi disparità Nord-Sud, licei-istituti professionali

Spazio : il razzo cinese Long March 8 supera con successo il Test del motore : La Cina ha testato con successo il motore del razzo Long March 8, in vista del lancio inaugurale previsto per il 2020: lo ha reso noto la China Aerospace Science and Technology Corporation. Il motore idrogeno-ossigeno ha operato normalmente nel test ed è stato spento dopo aver completato tutte le procedure di collaudo. Il Long March 8 è un nuovo tipo di razzo vettore che può essere reso operativo in breve tempo, cosa che lo rende maggiormente ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : buoni giri per Vettel con le hard - Bottas macina chilometri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.10 La Renault si diverte a proporre Esteban Ocon in più di una versione… Current status: #RSSpirit #AbuDhabiTest pic.twitter.com/bqS6HdD5Y6 — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) December 3, 2019 8.06 Uno sguardo allo splendido circuito di Yas Marina offerto dalla Ferrari #F1Testing Day 1⃣: let’s go!@ymcofficial #essereFerrari

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Day 1 - Vettel precede Bottas (già 30 giri per lui) e Verstappen : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.40 Ecco di nuovo Esteban Ocon in azione con la Renault Esteban #Ocon au volant de la Renault pour les Tests Pirelli aujourd’hui LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : scatta il Day 1 - primi installation lap per Norris e Ocon : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.55 Queste 18 ore di lavori spalmate in due giorni saranno di capitale importanza anche per la Ferrari. La scuderia di Maranello ha messo in mostra notevoli criticità a LIVEllo di gomme in questo 2019, senza avere una mescola con la quale la SF90 si comportava in maniera migliore dei rivali e, anzi, spesso la durata delle coperture era nettamente inferiore ai rivali. Domenica, sempre a Yas Marina, è ...

Iran - Amnesty : 208 uccisi per le proTeste : 19.25 Sono 208 i morti accertati della repressione contro le proteste per il rincaro della benzina scoppiate il mese scorso in Iran. Lo sostiene un nuovo bilancio di Amnesty International "basato su informazioni credibili",secondo cui il numero reale delle vittime potrebbe essere molto più alto.L'Ong aveva precedentemente parlato di 143 morti E il ministro degli Esteri Iraniano,Zarif, ha annullato la sua partecipazione al forum Med Dialogues, ...

Spazio : al via i Test del vuoto termico per ExoMars : I test del rover ExoMars condotti presso il sito Airbus di Tolosa sono entrati in una nuova fase con l’inizio dei test del vuoto termico (TVAC) che dureranno circa 18 giorni. Dal suo arrivo a Tolosa, alla fine di agosto, il rover è stato sottoposto a una campagna di test in preparazione del suo volo verso il Pianeta Rosso previsto nel 2020. Il progetto ExoMars dell’Agenzia Spaziale Europea include il primo rover progettato per ...

F1 - Test Abu Dhabi 2019 : chi parteciperà? Il line-up e la startlist di martedì 3 dicembre - c’è Sebastian Vettel! : La Formula 1 non è ancora andata definitivamente in vacanza nonostante sia andato in archivio ieri anche l’ultimo Gran Premio del Mondiale 2019. Il circus è infatti pronto ad affrontare domani, martedì 3 dicembre, la prima giornata dei Test Pirelli di Abu Dhabi in preparazione della prossima stagione. Il programma di lavoro delle squadre sarà chiaramente incentrato sulla raccolta di dati importanti sulle gomme progettate da Pirelli per il ...

Prima l’imbarazzo - poi la confessione. Talisa di Amici è innamoratissima del ballerino : “Ho perso la Testa” : Giornata molto bella ed entusiasmante per una delle concorrenti di ‘Amici’. Nel daytime Lorella Boccia ha annunciato alla ballerina Talisa che avrebbe ricevuto una fantastica sorpresa. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato l’ingresso proprio di quella persona. In molti infatti avevano pensato ad un incontro privato con un familiare stretto, invece no. Ad incontrare la ragazza è stato il ballerino professionista Umberto Gaudino, ...

Marcello - l’imprenditore che da quasi 200 giorni vive su una gru a Trieste per proTesta : La storia dell'imprenditore friulano Marcello Difinizio che prosegue la sua lunghissima battaglia contro la burocrazia che gli ha tolto tutto e da quasi duecento giorni resiste su una vecchia gru a 70 metri di altezza nel porto di Trieste: "Io non mollo e non scendo finché non vedo qualcosa di concreto".

Che Vita Meravigliosa è il nuovo singolo di Diodato per La Dea Fortuna di Ferzan Özpetek (audio e Testo) : Che Vita Meravigliosa è il nuovo singolo di Diodato per la colonna sonora de La Dea Fortuna dell'acclamato regista Ferzan Özpetek. Con questo brano Diodato offre una danza decadente, un tentativo di tessere le lodi alla Vita con il pennello della malinconia. Che Vita Meravigliosa, in rotazione radiofonica da venerdì 29 novembre, esce con Carosello Records e porta la firma dello stesso cantautore di Aosta con la produzione di Tommaso Colliva. ...

Naike Rivelli e le altre | Quando il nudo perde la proTesta e diventa una moda : Naike Rivelli pubblica su Instagram una foto dove completamente ha posato in nudo, in poltrona per protestare contro lo spreco di soldi legato all’industria delle borse, ma non è la sola! Ormai sono sempre di più le star che si fanno ritrarre senza veli per protestare contro un’idea. «Chi si compra una borsa di coccodrillo […] L'articolo Naike Rivelli e le altre | Quando il nudo perde la protesta e diventa una moda proviene da ...

Orari e ingressi per il concerto dei Modà a Bologna per il Testa O Croce Tour : Il concerto dei Modà a Bologna apre ufficialmente il Tour che il gruppo di Kekko Silvestre ha organizzato per il supporto del nuovo album, rilasciato il 4 ottobre scorso dopo una lunga assenza dalle scene. L'inizio del concerto è previsto per le 21, mentre l'apertura dei cancelli è prevista per le 19. Coloro che sono già in possesso del biglietto, possono recarsi all'ingresso indicato in base al proprio settore, mentre quelli che devono ...

Protocore : sta per iniziare l'alpha Test dell'adrenalinico sparatutto cooperativo sci-fi : Protocore è uno sparatutto in prima persona ambientato in una misteriosa nave spaziale, The AŬTONOMA. Il vostro obiettivo sarà sconfiggere centinaia di robot mortali controllati da Nemesis, un'intelligenza artificiale malvagia che imparerà le vostre debolezze e proverà a sconfiggervi. Protocore è realizzato dalla compagnia francese Iumtec. I test closed alpha inizieranno il 9 dicembre."Immagina che la tua anima sia intrappolata in un corpo ...