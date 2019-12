Terremoto di magnitudo 2 8 a Catania | a 11 km da Bronte

Cile - violenta scossa di Terremoto di magnitudo 6 : Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata oggi in Cile. L’Istituto geofisico americano (Usgs) riporta che l’epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa settentrionale del Paese, a 37 chilometri dalla città di Arica, che si trova poco distante dal confine con il Perù. L’ipocentro del terremoto è stato rilevato ad una profondità di 32,4 chilometri. Al momento non si registrano allerte tsunami ...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 6 - 0 in Cile : Questa mattina intorno alle 9.45 (ora italiana) c’è stato un terremoto di magnitudo 6,0 in Cile: l’epicentro è stato circa 35 chilometri a ovest di Arica, città settentrionale al confine con il Perù, e l’ipocentro è stato a oltre 30

Terremoto Albania 2 dicembre 2019 : scosse oggi e magnitudo - il punto : Terremoto Albania 2 dicembre 2019: scosse oggi e magnitudo, il punto Continua la sequenze di scosse in Albania, diretta conseguenza del Terremoto più forte di magnitudo 6.4 che ha colpito il Paese la scorsa settimana, causando la morte di 51 persone. Anche questa mattina, lunedì 2 dicembre 2019, c’è stata una scossa più forte delle altre, che ha interessato la stessa area dell’epicentro di una settimana fa. Andiamo a fare il punto della ...

Terremoto in Albania : nuova scossa magnitudo 4.3 : nuova scossa di Terremoto registrata in Albania: si tratta di una replica del forte sisma verificatosi lo scorso 26 novembre. Secondo il Centro Euro-Mediterraneo l’evento si è verificato alle 09:26, con epicentro a 25 km nordovest da Tirana e ipocentro a 10 km d profondità L'articolo Terremoto in Albania: nuova scossa magnitudo 4.3 sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Albania - nuova scossa di magnitudo 4.7. Registrati fenomeni di liquefazione del terreno : Una scossa di magnitudo 4.7 è stata registrata questa mattina alle 9 e 23 lungo la costa settentrionale albanese. Si tratta dello sciame sismico innescato dai terremoti della scorsa settimana che hanno causato 51 vittime. Le violenza delle scosse ha generato fenomeni di liquefazione del terreno.Continua a leggere

Terremoto - scossa di magnitudo 4.5 vicino Durazzo : Nuova scossa di Terremoto in a Durazzo in Albania questa mattina alle 7. La stima preliminare della magnitudo assegna un valore 4,5 sulla scala Richter. L’epicentro è sulla terraferma a Durazzo, il sisma si è verificato a una profondità di 10 chilometri. Circa tre ore prima, una nuova scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata nel sud della Bosnia-Erzegovina. Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ...

In Albania c’è stata una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 4.5 : Nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre in Albania c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5, a distanza di pochi giorni da quella di magnitudo 6.5 che aveva causato numerosi crolli e danni, con la

Bosnia - Terremoto magnitudo 4.1 nel Sud : 7.00 Una scossa sismica di magnitudo pari a 4.1 è stata registrata stamane nel Sud della Bosnia-Erzegovina. Al momento non vi sono notizie di danni a persone o cose. Secondo i Servizio geologico statunitense Usgs, il terremoto ha avuto epicentro vicino Nevesigne, circa 300 km a nord-est dell'epicentro del forte terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito l'Albania. L'ipocentro è stato calcolato a soli a 5 chilometri di profondità.

Terremoto in Albania - nuove forte scossa di magnitudo 4.5 : avvertita anche a Tirana : Nuova forte scossa di Terremoto in Albania con epicentro a nord di Durazzo. La scossa è stata avvertita anche dai residenti di Tirana.Continua a leggere

Terremoto - scossa di magnitudo 5.5 a sud delle Isole Fiji : Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.5 della scala Richter è stata registrata a sud delle Isole Fiji, nel Pacifico. Lo rende noto l’U.S. Geological Survey spiegando che l’epicentro è stato registrato a una profondità di 607,76 chilometri. L'articolo Terremoto, scossa di magnitudo 5.5 a sud delle Isole Fiji sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Guatemala : scossa di magnitudo 5.6 nel centro-sud : Un Terremoto di magnitudo 5.6 ha interessato la notte scorsa una vasta regione centro-meridionale del Guatemala. Lo riferisce il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs). La scossa, registrata all’1.44 locale (le 8.44 italiane), ha avuto l’epicentro in mare, a 41 chilometri a sud della citta’ guatemalteca di Champerico, ad una profondità di 47,6 chilometri. Il Coordinamento nazionale per la gestione dei disastri (Conred), ...

Terremoto Albania - nuova scossa di magnitudo 5.1 a Durazzo. Nella notte recuperati altri nove corpi : le vittime salgono a 39 : In Albania si continua a scavare tra le macerie mentre la terra continua a tremare. Una nuova violenta scossa di magnitudo 5.1 è stata registrata in mattinata a Durazzo, causando il panico Nella popolazione, dopo il Terremoto che ha colpito il Paese Nella notte tra lunedì e martedì e con altre scosse che si sono verificate anche nelle ultime ore. Il numero dei morti, intanto, continua a salire. In mattinata, il primo ministro Edi Rama ha reso ...

Terremoto - nuova scossa di magnitudo 5.2 fa tremare l’Albania : panico a Durazzo : nuova scossa di Terremoto fa tremare l'Albania. il sisma è stato registrato nell'Adriatico al largo di Durazzo con una magnitudo di 5.2 ed è stato preceduto alle 11.25 da un altro di magnitudo 4.1. Intanto, sale a 40 il bilancio ufficiale del Terremoto del 26 novembre scorso.Continua a leggere

Terremoto in Albania - 31 morti : altra scossa di magnitudo 5.6. «A Durazzo il suolo si è sollevato di 10 cm» : Terremoto in Albania, continua l'incubo dopo la scossa di magnitudo 6.4 (e lo sciame sismico successivo) che ha colpito ieri il Paese: il bilancio è di 31 morti e oltre 650 feriti. Ci sono...