Terremoto | De Micheli | “53 milioni per il 6° intervento sulle strade del Centro Italia”

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De, informa su Facebook: “Abbiamo accelerato il più possibile per approvare il nuovo piano di interventi (il sesto) di Anasinteressate dalinItalia: 92 interventi su 44 comuni del cratere per 53. I cantieri che si aprono – spiega – miglioreranno la viabilità comunale e provinciale, quella che consente alle persone di muoversi più agevolmente e alle attività economiche di ridurre i costi del trasporto. È il lavoro silenzioso dello Stato per le zone colpite dal sisma del 2016 che non si è mai interrotto“.L'articolo, De: “53per il 6°delMeteo Web.

