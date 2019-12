“Tassista guarda la partita della Roma mentre guida a 110 all’ora” | la denuncia di un

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) “Tassistalando a 110 chilometri orari. Ed è appena iniziata. Benvenuti a casa“: è lasocial fatta da Daniel Verdù, giornalista de El Pais corrispondente ae al Vaticano per il giornale spagnolo, che ha pubblicato sul proprio profilo Twitter la foto di un tassistano impegnato lunedì sera are lain casa del Verona. Il cronista era appena atterrato all’aeroporto di Ciampino e ha preso un taxi per tornare a casa ma subito si è accorto che l’autistava “a 110 km/hva in direzione centro dall’aeroporto di Ciampino” così non ci ha pensato due volte a immortalare la scena su Twitter. Neanche a dirlo il suo post è diventato subito virale, raccogliendo i commenti indignati di centinaia di utenti. Taxistano viendo el partido de laa 110 km/h. Y acaban de empatarle. ...

