Tanto tuonò che piovve Mario Balotelli e Raffaella Fico sono di nuovo una coppia | una

baritalianews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Una foto pubblicata sul profilo Instagram molto seguito dinon lascia più alcun dubbio sul fatto che la showgirl estiano nuovamente insieme. I due, nella foto, sifatti fotografare abbracciati. La foto poi è stata pubblicata dalla stessa showgirl su Instagram a suggellare un amore che sembrava oramai finito., da qualche mese gioca con alterne fortune a Brescia e negli ultimi mesi non ha mai smesso di apprezzare qualsiasi foto che l’ex sua compagna postava su Instagram. Solo qualche giorno faaveva difeso il suo ex dopo i cori razzisti allo stadio Bentegodi di Verona. Prima peròaveva molto apprezzato il fisico della bella showgirl napoletana . I duesempre rimasti vicini anche perchéstati sempre in contatto per la loro figlia Pia. La foto ha avuto un successo incredibile ...

Caronte88971193 : RT @AlbertoBagnai: Tanto tuonò che piovve. - valterpianezzi : RT @AlbertoBagnai: Tanto tuonò che piovve. - Mania48Mania53 : RT @AlbertoBagnai: Tanto tuonò che piovve. -