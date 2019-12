Stupro a Padova | la Lega tuona | Fallimento dell' accoglienza

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Lainterviene sul caso del nigeriano che ha violentato per giorni una 22enne: "Interrogazione a Lamorgese. Così la sinistra vuole solo arricchire le cooperative" Ha suscitato grande indignazione l'episodio di violenze e abusi che è arrivato da. Peter Chiebuka, richiedente asilo nigeriano di 26 anni, è finito in manette per sequestro di persona, violenza sessuale e rapina ai danni di una 22ennea Repubblica Ceca. Un fatto che ha scatenato non solo l'opinione pubblica ma anche (giustamente) le istituzioni. Subito dopo il fatto erano arrivate le parole dure di Roberto Calderoli. "Fa orrore e raccapriccio la terribile vicenda che arriva dalno - avevato il senatore leghista -. Questo grave episodio, per cui auspico il massimo rigore da parte dei giudici, conferma ancora una volta che tra le decine di migliaia di immigrati africani ...

Frizzante1 : RT @Noviolenzadonne: 'La droga fa male' (cit.) e pensa quando te la sciolgono a tradimento nel bicchiere! #Padova A cosa ti serviva? A cos… - Noviolenzadonne : 'La droga fa male' (cit.) e pensa quando te la sciolgono a tradimento nel bicchiere! #Padova A cosa ti serviva? A… - Noviolenzadonne : @andrea_biasiolo @Pennacchiiiii Grazie della dritta -