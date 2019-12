Striscione contro Balotelli | denunciati per odio razziale tre esponenti di Forza Nuova

Striscione contro Balotelli - denunciati 3 di Forza Nuova [DETTAGLI] : Sono stati denunciati per incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali il coordinatore regionale di Forza Nuova in Piemonte, il segretario cittadino di Torino e un altro militante. Secondo la Digos torinese i tre sono i responsabili dello Striscione contro il calciatore del Brescia Mario Balotelli affisso a metà novembre davanti all’Allianz Stadium di Torino. I tre, accusati di aver propagandato idee fondate ...

Allo Stadium spunta uno Striscione di Forza Nuova contro Balotelli : “Mario hai ragione - sei africano” : Ancora offese razziste per Mario Balotelli. Stavolta ci pensa Forza Nuova. La notte scorsa, alcuni militanti del partito di estrema destra hanno appeso ai cancelli dell’Allianz Stadium di Torino uno striscione con su scritto: “Mario hai ragione, sei africano”. Uno slogan deprecabile riferito chiaramente alle polemiche seguite alla partita Verona-Brescia del 3 novembre scorso, quando il bomber calciò con violenza un pAllone ...

Striscione shock contro Balotelli - la scritta di Forza Nuova : “Mario hai ragione - sei africano” [FOTO] : Anche quando non gioca, anche a più di una settimana dall’accaduto, Mario Balotelli continua a far parlare di sé. L’attaccante del Brescia è stato tirato Nuovamente in ballo per la situazione legata ai cori razzisti in occasione della gara di Verona. “Mario hai ragione, sei africano“. E’ la scritta riportata sullo Striscione comparso stanotte davanti all’Allianz Stadium di Torino e firmato da Forza ...

Milano - Forza Nuova appende Striscione contro Liliana Segre. La senatrice : “Non odio nessuno. Salvini? La mia porta è aperta” : “Sala ordina, l’antifa agisce. Il popolo subisce”. È lo striscione firmato Forza Nuova trovato davanti al Municipio 6 di Milano, non molto distante dal teatro di via Fezzan dove la senatrice a vita Liliana Segre e don Gino Rigoldi hanno tenuto un incontro con gli studenti del quartiere. L’ennesimo episodio di odio nei confronti della Segre, già destinataria di 200 messaggi antisemiti al giorno, è stato denunciato questa volta ...