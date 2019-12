Stefano Accorsi e Edoardo Leo | coppia gay nel film di Özpetek | «Raccontiamo qualsiasi

Il grande spettacolo della moda con Stefano Accorsi : Il nuovo numero di IL è in edicola da venerdì 29 novembre con Il Sole 24 Ore. In copertina: l’attore, indossatore d’eccezione nella Cineteca di Bologna

Al Vanity Fair Stories 2019 ci sarà anche Stefano Accorsi : Stefano AccorsiStefano AccorsiStefano AccorsiStefano AccorsiStefano AccorsiVanity Fair Stories, il grande festival di Vanity Fair, sta per tornare. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, l’appuntamento è per il 23 e 24 novembre al The Space Cinema Odeon di Milano (via Santa Radegonda, 8). Tra gli ospiti ci sarà anche Stefano Accorsi. Attore di teatro, cinema e televisione, 48 anni. È diventato famoso recitando in Jack Frusciante è ...

Polemiche a Venezia per le riprese del film di Stefano Accorsi : “Schifo” - “Fuori dalle pa**e!”. E lui : “Cosa dovremmo fare? Ognuno lotta per fare il suo lavoro” : Non accenna a placarsi la polemica tra chi accusa Stefano Accorsi di fare “sciacallaggio” su Venezia e lo stesso attore e regista. Accorsi si trova nella città lagunare per le riprese del suo film e già il sindaco Brugnaro aveva interdetto l’ingresso di tutti, compresa la sua troupe, il giorno 15, in Piazza San Marco. “Ma vergognati!” – ha scritto un utente – State girando un film proprio in questo momento in quel ...

Venezia - il sindaco Brugnaro blocca Stefano Accorsi a San Marco : niente ciak del film : Piazza San Marco interdetta a Venezia, quindi niente ciak, anche per Stefano Accorsi. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, durante l’acqua alta di oggi, ha bloccato l’attore e regista Stefano Accorsi che voleva girare alcune scene di un suo film in lavorazione in città proprio in Piazza San Marco. A renderlo noto sui social è l’assessore al Sociale di Venezia Simone Venturini che dice «bene ha fatto il sindaco Luigi Brugnaro ...

Stefano Accorsi sul set di un film a Venezia : "Si continua a girare - non è sciacallaggio" : Nei giorni del maltempo che ha colpito la città lagunare, l'attore bolognese si trova sul set di un film a Venezia e ha raccontato la sua esperienza.

Stefano Accorsi e Valeria Golino cacciati via da Venezia : “vogliono speculare” - in realtà cercavano di documentare il dramma : Stefano Accorsi e Valeria Golino sono stati invitati ad andare via da piazza San Marco mentre stavano girando una scena che ha causato diverse proteste e parecchio malumore. Anche le comparse e la troupe cinematografica sono stati allontanate, e sull’episodio si è espresso persino il primo cittadino Veneziano: “C’è poi anche qualcuno che vorrebbe girare un film, li abbiamo mandati via, anche questi. Poi non c’è di peggio ...

Stefano Accorsi - sfogo Venezia : “Si continua a girare - non è sciacallaggio” : Stefano Accorsi si sfoga: “Continuiamo a girare a Venezia, nessuno sciacallaggio” Venezia è stata sommersa e la situazione ha già presentato un conto drammatico in termini di danni. Addirittura, il maltempo e l’innalzamento del livello dell’acqua ha causato due morti, oltreché abbondanti perdite sul fronte economico. In laguna è presente anche l’attore Stefano Accorsi che […] L'articolo Stefano Accorsi, sfogo ...

Emanuela Grimalda - la rivelazione a Vieni da Me : “Sono stata fidanzata con Stefano Accorsi per due anni” : “Sono stata fidanzata due anni con Stefano Accorsi”. A rivelarlo in diretta a Vieni da Me è Emanuela Grimalda che, ospite di Caterina Balivo, ha raccontato di avere avuto una relazione con l’attore. “All’epoca, ricordo, lavoravo in teatro. E’ stato lui a spingermi a provare con il cinema – ha spiegato l’attrice 55enne nota per il ruolo di Ave nella serie tv Rai “Un medico in famiglia” – . Io ...

Emanuela Grimalda svela sono stata fidanzata con Stefano Accorsi : L’attrice Emanuela Grimalda racconta a Caterina Balivo anche raccontato di un suo ex fidanzato famoso: «sono stata fidanzata due anni con Stefano Accorsi. All’epoca lavoravo in teatro, è stato lui a spingermi a provare con il cinema. Io pensavo che il grande schermo non facesse per me, che ci lavorassero solo le belle. Lui mi ha spinta a trasferirmi a Roma. Ma quando mi sono arrivata nella Capitale ci siamo lasciati». Caterina Balivo ...

La nostra terra - trama cast e curiosità del film con Stefano Accorsi : Martedì 5 novembre alle 21.25 su Rai 1 in prima visione Rai va in onda La nostra terra, film del 2014 con la regia di Giulio Manfredonia. Nel cast anche Stefano Accorsi. La nostra terra, trailer La nostra terra trama Nel 1967 Cosimo Bonavita è costretto a vendere ai mafiosi della famiglia Sansone il suo podere, ma resta come fattore. Ne l 1998 Nicola Sansone viene arrestato ed il podere confiscato, ma Cosimo rimane a lavorarlo abusivamente. ...

LA NOSTRA TERRA RAI 1/ Video streaming film antimafia di Stefano Accorsi - 5 novembre - : 'La NOSTRA TERRA' in onda oggi, 5 novembre 2019, su Rai 1. Video streaming film antimafia con Stefano Accorsi. Nel cast Massimo Cagnina e Giovanni Calcagno.