Starship Troopers - Terran Command è un nuovo RTS in arrivo nel 2020 ispirato al celebre

(Di martedì 3 dicembre 2019)arriverà su PC il prossimo anno.Il famoso film anni '90sta ottenendo il suo gioco di strategia in tempo reale. In sviluppo presso Slitherine Games e The Aristocrats, che in precedenza aveva lavorato a Order of Battle: World War II,vi metterà alla guida di eserciti durante battaglie contro giganteschi insetti alieni."Se prendi uno dei film più iconici degli anni '90 e lo trasformi in un gioco di strategia di sopravvivenza, che mescola la classica meccanica in tempo reale, il tower defense e il dispiegamento tattico di unità, allora otterrai", scrive il direttore dello sviluppo di Slitherine, Iain McNeil, in un post che annuncia iltitolo.Leggi altro...

