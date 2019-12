Spotify | la musica del 2019 è urban e italiana | in crescita i podcast

Spotify aggiunge comandi specifici per la musica consigliata tramite Google Assistant : Spotify sta ricevendo un aggiornamento che permette di riprodurre un contenuto consigliato tramite Google Assistant attraverso gli altoparlanti intelligenti Google Home e Nest e i display Nest Hub. Con questo update gli utenti che utilizzano Spotify con un dispositivo Google Assistant potranno riprodurre i contenuti consigliati con dei nuovi comandi vocali che semplificano la riproduzione e la ricerca. L'articolo Spotify aggiunge comandi ...

Spotify conferma che sta lavorando ai testi delle canzoni sincronizzati con la musica : Un portavoce di Spotify ha confermato che la società sta testando la possibilità di offrire i testi dei brani musicali sincronizzati con al musica in riproduzione in un numero limitato di mercati, probabilmente per non perdere terreno rispetto a Apple Music che ha introdotto i testi live con il lancio di iOS 13. L'articolo Spotify conferma che sta lavorando ai testi delle canzoni sincronizzati con la musica proviene da TuttoAndroid.

Spotify fa con i big della musica come fanno gli allevatori con i cavalli : infilandogli un braccio nel c*lo : Ho una amica, Eleonora, che fa la veterinaria. Noi non abbiamo animali, a parte Scurina, che è un pesce rosso e che quindi immagino non richiederà mai l'intervento di un veterinario, come invece succede con Nadia, che lavora come pediatra e che mi capita di disturbare spesso per uno dei miei quattro figli. Nadia del resto la conosco sin dai tempi delle medie, è una delle mie migliori amiche, avere la scusa di uno dei miei figli con la gola con ...

Spotify Kids per i bambini : musica - favole e tanto altro in completa sicurezza : Spotify Kids è una nuova app (iOS e Android) dedicata ai bambini che offre musica, suoni e favole in streaming. Da poco più di una settimana è disponibile in versione Beta in Irlanda, ma la prospettiva è che una volta perfezionata possa essere distribuita in ogni paese. Alex Norström, Chief Business Officer di Spotify, ha dichiarato che l’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza famigliare. “I bambini che consumano ...