«Spegnere i microfoni» | ecco la ricetta di De Siervo contro il razzismo negli stadi

(Di martedì 3 dicembre 2019) Repubblica pubblica oggi online un “audio rubato” registrato con un telefonino durante il consiglio di Lega del 23 settembre scorso in cui si sente l’amministratore delegato della Lega Calcio Luigi Deammettere di aver dato disposizione didirezionali delle curve per evitare che i telespettatori sentano a casa i “buu” razzisti. Sulla base di questa registrazione la procura della Figc sta ovviamente valutando l’opportunità di aprire un’inchiesta, riporta il quotidiano. Nell’audio si sente l’amministratore delegato ammettere di aver fattonelle curve affinché non si sentissero i cori razzisti: «Una confessione, non lo mettiamo a verbale, io ho chiesto diverso curva così non si sentono i buu razzisti» Contattato dalla redazione di Repubblica De...

