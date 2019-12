meteoweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) La Cina haato conildel8, in vista del lancio inaugurale previsto per il 2020: lo ha reso noto la China Aerospace Science and Technology Corporation. Ilidrogeno-ossigeno ha operato normalmente neled è stato spento dopo aver completato tutte le procedure di collaudo. Il8 è un nuovo tipo divettore che può essere reso operativo in breve tempo, cosa che lo rende maggiormente competitivo per i lanci commerciali. L'articolo: ilconildelMeteo Web.

