Sossio Aruta e Ursula Bennardo presentano la figlia Bianca nello studio di Uomini e donne

Sossio Aruta E URSULA BENNARDO/ Uomini e donne : 'con Bianca litighiamo meno' : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO, ospiti di Uomini e donne con la piccola Bianca: lui si lamenta di essere passato in secondo piano ma lei...

Sossio Aruta e Ursula - altro figlio dopo Bianca? La risposta spiazza : Sossio e Ursula di nuovo genitori? Lei: “Bianca sarà l’ultima bambina che avrò” Avere un figlio è una delle emozioni più forti che si possa provare e lo sanno bene Sossio Aruta e Ursula Bennardo che hanno avuto da poco la piccola Bianca la quale ha suggellato per sempre la loro unione, ancora di più di quanto possa fare un matrimonio. “Ci stiamo pensando” ha ammesso Sossio Aruta sulle nozze con Ursula in ...

Trono Over - Ursula Bennardo e Sossio Aruta : matrimonio rinviato? : Ursula Bennardo del Trono Over di Uomini e Donne: matrimonio rinviato con Sossio Aruta? Le crisi coppia, a volte, si trasformano in un’occasione per aggiustare il tiro, comprendere i propri errori e il valore della persona che ha accanto. È quanto accaduto a Sossio Aruta e Ursula Bennardo che sono stati a un passo dal lasciarsi per sempre durante la partecipazione alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Ritrovata la dama a Uomini e ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta - il regalo a Ursula Bennardo subito dopo il parto. E annuncia le nozze : Sossio Aruta e Ursula Bennardo non potrebbero essere più felici. Da poco genitori della piccola Bianca, si sono decisamente lasciati alle spalle i tempi delle liti feroci a Uomini e Donne, dove si sono incontrati per la prima volta. Tanto più che presto si giureranno amore eterno. La notizia del matrimonio era nell’aria da tempo. L’ex cavaliere del trono over aveva più volte ribadito di voler portare la sua Ursula all’altare. Aveva già chiesto a ...

Sossio Aruta - mai visti i figli maschi? Non solo Bianca - nel cuore del ‘Leone’ ci sono anche Daniel Ciro e Diego : Lo scorso 11 ottobre Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e donne sono diventati genitori della piccola Bianca. I due hanno dato la notizia della nascita di Bianca condividendo su Instagram uno scatto della piccola manina della bambina in quella di Sossio che ha scritto: “Ore 08.38. È nata la nostra principessa Bianca. Ti amo Ursula e grazie di questo immenso dono”. Sossio e Ursula si sono conosciuti e innamorati a Uomini e donne, hanno poi ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo - non solo le nozze : l’ex di Uomini e Donne annuncia un’altra grande novità : Sossio Aruta vuole sposare Ursula Bennardo. l’ex cavaliere di Uomini e Donne sogna i fiori d’arancio con la compagna che lo scorso 11 ottobre ha dato alla luce la loro prima figlia insieme. Lo ha confidato in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, cui ha svelato anche un altro progetto, ma stavolta di lavoro, con la mamma di sua figlia Bianca. Lui è già divorziato e già padre di 2 bambini, Ursula invece è già mamma di 3 figli, ma ...

Alessia Marcuzzi - Sossio Aruta si candida : “Farei l’Isola gratis!” : Isola dei Famosi: Sossio Aruta lancia un appello ad Alessia Marcuzzi Sossio Aruta è al settimo cielo con la nascita della piccola Bianca. Per essere soddisfatto anche dal punto di vista professionale, però, l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha dichiarato sulle pagine di Di Più Tv che vorrebbe prendere parte al reality show di Alessia Marcuzzi. In quanto poter prendere parte all’Isola dei Famosi per lui varrebbe a ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo presentano Bianca : il suo primo video : Uomini e Donne, Ursula e Sossio presentano la piccola Bianca. Ecco il video L’11 ottobre 2019 è nata Bianca, la figlia di Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Diciamoci la verità, la bambina era tanto attesa anche perché i suoi genitori hanno voluto condividere il meraviglioso momento della gravidanza sui social con i loro tantissimi followers. […] L'articolo Sossio Aruta e Ursula Bennardo presentano Bianca: il suo primo video proviene da ...

“Per te!”. Il bellissimo gesto di Simona Ventura per la piccola Bianca - la figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo : Pochi giorni fa è nata la figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Festa grande per l’ex cavaliere e la ex dama del dating show di Maria De Filippi, che hanno finalmente dato il benvenuto al frutto del loro amore. La coppia, che poco meno di un anno fa faceva fuoco e fiamme a Temptation Island Vip, aveva annunciato pubblicamente la gravidanza partecipando da ospiti a Uomini e Donne. Dopo la crisi vissuta a Temptation, infatti, erano riusciti a ...