Sondaggio Ixé-Cartabianca | boom di Fratelli d’Italia all’11% Frana Italia viva | Calenda

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)registra un picco record secondo l’ultimodi Ixé diffuso dasu Raitre. Il partito di Giorgia Meloni ha guadagnato in una settimana lo 0,4%, toccando ora quota 11%. Cresce così il fronte sovranista, con la Lega che rimane prima forza politica al 31,2%, seppur perdendo lo 0,3%. IlIxé del 3 dicembre 2019 Largamente staccato in seconda posizione c’è ancora il Partito democratico, in risalita dello 0,3% e ora al 20,7%. Perde in sette giorni mezzo punto il Movimento cinque stelle, ora al 15,9%. IlIxé del 26 novembre 2019 Stabile Forzache rimane al 7,4%.di Matteo Renzi invece perde quasi un punto, fermandosi al 3,6%. E mentre +Europa resiste al 3%, Ixé rileva per la prima volta Azione di Carloche non va oltre lo 0,7%. Leggi anche: Quanto può valere il partito delle Sardine? I ...

