Sla | morto l’ex difensore del Benevento Giovanni Bertini

“Abu Bakr al Baghdadi morto” : dalla prigionia in Iraq all’Isis - chi è il ‘Califfo’ iSlamista in fuga da 5 anni e dato per ucciso in diversi raid : Lo hanno dato per morto più volte. Ora sotto i raid aerei della Coalizione internazionale, ora dell’aviazione irachena o della Russia. Ferito e paralizzato, in fuga tra Mosul e Raqqa. Come un gatto dalle sette vite, Abu Bakr al Baghdadi in realtà è sempre riuscito a sfuggire ai tentativi di eliminazione. La notizia della sua uccisione nella zona di Idlib, in Siria, da parte delle truppe americane è l’ultima di una serie sulla morte del ...