Sidigas | ecco la doppia svolta | ritirata l’istanza di fallimento

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino –in casa. La Procura di Avellino ha ritiratodidell’azienda di Gianandrea De Cesare, accogliendo il piano di ristrutturazione dei debiti.anche per l’Us Avellino 1912 che dovrebbe passare nelle mani dell’imprenditore Nicola Circelli. Nel corso delle notte scorsa sono arrivate le dimissioni di De Cesare e Mauriello. La vendita avverrà nei prossimi 15 giorni senza intaccare data del 16 dicembre. Data in cui dovranno essere pagati stipendi e contributi. L'articololal’istanza diproviene da Anteprima24.it.

