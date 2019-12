Sicilia | Statuto | insediata nuova Commissione paritetica

Sicilia : De Luca (M5S) - 'voli aerei carissimi? Musumeci applichi Statuto Siciliano' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "I voli da e per la Sicilia costano troppo? La soluzione c’è ed è a portata di mano. Anziché chiedere l’elemosina a Roma, il presidente Musumeci dovrebbe pretendere l’applicazione dell’articolo 22 dello Statuto Siciliano e partecipare così con un proprio rappresentante