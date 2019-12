Siamo più ignoranti di vent’anni fa | l’abisso dei test Ocse che l’Italia non vuol vedere

Scaramanzia - non Siamo più i campioni d'Europa. Lettonia e Lituania ci superano nella speciale classifica : Non siamo più campioni di Scaramanzia. La nuova Europa porta anche questa novità: ovvero l'Italia collocata sull'ultimo gradino del podio delle nazioni che credono fermamente...

Teresa Bellanova : “Siamo stufi del balletto tra Pd e M5s - se continua Italia viva non ci sta più” : La ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova lancia un avvertimento agli alleati di governo: "Siamo stufi di assistere a litigi tra Pd e 5 Stelle. Il governo è nato con obiettivi precisi: sterilizzare l'Iva, fermare la deriva sovranista. Non è il banco di prova di future alleanze strategiche. Se il balletto quotidiano è di questa natura, noi non ci stiamo".continua a leggere

Pezzi unici : la video intervista al cast giovane : "Siamo più unici che rari" : Parlano i cinque Pezzi unici, giovani interpreti della fiction Rai che hanno i volti di Anna Manuelli, Lucrezia Massari, Moise Curia, Leonardo Pazzagli e Carolina Sala a cui si aggiungono Margherita Tiesi e Lorenzo De Moor. Chi sono i cinque Pezzi unici protagonisti della fiction Rai? Lo scopriamo nella video intervista la giovane cast di Pezzi unici realizzata a Firenze in occasione dell'anteprima. Anna Manuelli, Lucrezia Massari, Moise Curia, ...

Napoli - le Sardine in piazza : “Nessuno ci può inscatolare. Siamo più di 10mila” : “Penso che sia andata benissimo e credo si siano superate le diecimila persone. Siamo qui affinché un giorno non si dica che i tempi erano oscuri perché noi abbiamo taciuto. Non si tratta di manifestare solo contro Salvini, è un clima globale quello dell’odio, dell’indifferenza e della xenofobia. Dobbiamo fare in modo che questo mondo vada in un’altra direzione. Le Sardine non devono essere inscatolate da nessuno e non ...

20 ANNI CHE Siamo ITALIANI - 1a PUNTATA/ Diretta e ospiti : Incontrada 'Mi sento più..' : 20 ANNI che SIAMO ITALIANI: Diretta e ospiti prima PUNTATA 29 novembre con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. NANNIni, Mika, Mannoia e tanti altri.

Clima : Fff Roma - in piazza Siamo più di 20mila : Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Per adesso siamo più di 20mila". Così Marianna Panzarino dei Fff Roma in una prima stima sulla partecipazione oggi nella Capitale al quarto Sciopero globale per il Clima.

Spazio - Fraccaro : “L’Italia raddoppia i fondi per i programmi Esa. Con 2 miliardi e 300 milioni Siamo più forti in Europa e nel mondo” : La politica italiana ha deciso di puntare forte sullo Spazio. Dopo gli annunci del presidente del Consiglio Conte e quelli dei suoi delegati alla presidenza del Comint (prima Giorgetti e ora Fraccaro), la conferma è arrivata direttamente dalla riunione ministeriale dell’Agenzia spaziale europea in corso a Siviglia, appuntamento di fondamentale importanza per definire le strategie Ue nel comparto per i prossimi anni. In questa sede, la ...

Liguria - Toti : “Siamo in guerra - così non duriamo più di una settimana. Colpe del Ministero o di Aspi? Si è parlato tanto e fatto pochissimo” : “Con la A6 chiusa, la A26 chiusa, le limitazioni alla A7 e i problemi sulle state statali dovute a frane a allagamenti, la Liguria è isolata, siamo in emergenza” così il presidente della Regione, Giovanni Toti, nella conferenza stampa indetta con il sindaco Marco Bucci al termine del vertice in Prefettura dopo la chiusura della A26: “Siamo tornati ai collegamenti degli anni 30, in queste condizioni non resistiamo più di una settimana, ...

Maltempo : “Non posSiamo più parlare di eventi eccezionali - sono la naturale conseguenza del nostro agire” : “Abbiamo maltrattato il territorio, modificando le morfologie dei luoghi, consumando suolo e impermeabilizzando grandi superfici, costruendo nelle aree destinate al transito delle acque. Gli eventi di cronaca che registriamo in questi giorni sono la naturale conseguenza del nostro agire. Se non abbiamo il coraggio di cambiare la politica applicando il principio della sostenibilità economica, sociale e ambientale dello sviluppo, saremo ...

Violenza sulle donne - la manifestazione a Roma delle femministe di Non una di meno : “Siamo il grido feroce di chi non ha più voce” : “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che non hanno più voce“. E’ uno dei cartelli del corteo organizzato (per il quarto anno consecutivo) dalle femministe di Non una di meno in occasione della Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne, a Roma. In testa al corteo lo striscione “Contro la Violenza siamo rivolta” e subito dietro le rappresentanti dei centri antiViolenza, delle case delle ...

Non una di meno in marcia a Roma : “Siamo il grido feroce di tutte le donne che non hanno più voce” : “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che non hanno più voce”. È uno dei cartelli pronti a sfilare nel corteo organizzato (per il quarto anno consecutivo) da Non una di meno in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. A tenere il cartello, con fierezza, è una ragazza di 25 anni, Elena. Non l’hanno spaventata le ore di viaggio da Torino (è lì che vive ...

Tragedia in Sicilia - esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio : “Siamo sgomenti - serve più sicurezza” : “Siamo sgomenti per i morti di Barcellona Pozzo di Gotto, gli ennesimi in un luogo di lavoro. Servono più sicurezza. Sempre. E più controlli e più prevenzione, più formazione e informazione. Bisogna far crescere la cultura della sicurezza sul lavoro”. Così la Cisl su Twitter dopo l’esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici, nel Messinese. Tre finora le vittime accertate. Una persona risulta ancora dispersa, mentre un ...

De Siervo : “Siamo contenti che la Serie A è più incerta degli scorsi anni - è più avvincente” : L’amministratore delegato della Lega Calcio, Luigi De Siervo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. “Complimenti a Gravina, Mancini ed a tutti i ragazzi ci hanno rifatto innamorare nuovamente della Nazionale. Siamo contenti che la Serie A sia più incerta degli scorsi anni, è decisamente un torneo più avvincente dalla vetta fino alla lotta per non retrocedere”. Sul Virtual Assistant Coach: “E’ un ...