Serie A | le probabili formazioni della quindicesima giornata

Probabili Formazioni Serie A 2019/2020 - la guida alla 15ª giornata : Probabili Formazioni Serie A 2019/2020: ecco come scenderanno in campo le venti squadre La Serie A 2019/2020 è iniziata sabato 24 agosto 2019 e si concluderà domenica 24 maggio 2020. Le soste per le Nazionali saranno quattro: l’8 settembre 2019, il 13 ottobre 2019, il 17 novembre 2019 e il 29 marzo 2020. La pausa invernale è prevista dal 23 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020. I turni infrasettimanali saranno il 25 settembre 2019, il 30 ...

Probabili formazioni Serie B - 14ª giornata : tutti gli schieramenti del prossimo turno : Probabili formazioni Serie B – Si gioca un nuovo turno del campionato cadetto. La Serie B entra nel vivo. Si parte con Cosenza-Spezia, occhi puntati sul Benevento che va sul campo del Venezia. Il Crotone riceve il Cittadella, l’Empoli va a Frosinone. Domenica il Chievo va a Trapani, il Perugia riceve il Pescara. Chiude il posticipo Pisa-Pordenone. tutti gli schieramenti del quattordicesimo turno del campionato ...

Inter-SPAL - Serie A 2019-2020 : programma - orari - tv - probabili formazioni : La quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio si giocherà tra sabato 30 novembre e lunedì 2 dicembre. Tra le gare in programma domenica 1 dicembre, alle ore 15.00, quando si giocheranno tre partite in contemporanea, scenderanno in campo anche Inter e SPAL. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della partita della quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. L’incontro ...

Parma-Milan - Serie A 2019-2020 : programma - orari - tv - probabili formazioni : Domenica alle ore 15.00 allo Stadio Ennio Tardini si giocherà Parma-Milan, sfida valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Un match fondamentale per i rossoneri, che si trovano solamente con quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione e cercano una vittoria che manca ormai da tre partite (1-0 alla SPAL). Pioli ritroverà Bennacer, Chanaloglu e Suso, mentre potrebbe lasciare fuori Piatek in favore di Leao. Rientro importante ...

Juventus-Sassuolo - Serie A 2019-2020 : programma - orari - tv - probabili formazioni : La domenica del calcio si aprirà, alle 12:30, con l’incontro tra Juventus e Sassuolo, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Per la formazione allenata da Maurizio Sarri c’è la caccia al successo numero 12 e al conseguente mantenimento della testa della classifica, mentre gli ospiti sono impantanati in quattordicesima posizione a 13 punti. I bianconeri dovrebbero avere Ramsey dietro a Higuain (potenzialmente ...

DIRETTA Torino-Inter - Serie A 2019-2020 Live : orario d’inizio - tv - streaming - probabili formazioni : Si gioca quest’oggi il match tra Torino e Inter, che vale la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. L’Inter si presenta da seconda in classifica, a un solo punto di distanza dalla Juventus, che comanda con 32 punti. Discorso diverso per il Torino, che dopo un bell’inizio si è sostanzialmente fermato e naviga ora a quota 14, in undicesima posizione assieme all’Udinese. Mazzarri dovrebbe continuare a dar ...

DIRETTA Milan-Napoli - Serie A 2019-2020 Live : orario d’inizio - tv - streaming - probabili formazioni : Big match in programma stasera, alle 18,00, a San Siro, tra le due grandi delusioni di questo inizio di stagione, vale a dire il Napoli, attualmente settimo in classifica e il Milan, addirittura 14esimo. Partita che nessuno può permettersi di perdere, data la situazione complessa di ambedue i sodalizi. L’incontro, valido per la tredicesima giornata della Serie A 2019-2020, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e in ...

DIRETTA Atalanta-Juventus - Serie A 2019-2020 Live : orario d’inizio - tv - streaming - probabili formazioni : Dopo la sosta dedicata alle nazionali torna protagonista la Serie A. Il primo match della tredicesima giornata sarà Atalanta-Juventus. Si tratta di una delle partite più attese dell’anno, in particolare per le grandi difficoltà che i nerazzurri hanno creato ai campioni d’Italia in carica. Analizzando i precedenti, nelle ultime dieci gare i bianconeri hanno vinto per cinque volte con ben quattro pareggi e una vittoria per ...

Probabili formazioni Serie A - 13ª giornata : occasione per Bonaventura - Parma in emergenza : Probabili formazioni Serie A – Torna in campo la Serie A. Si gioca il tredicesimo turno. Tantissime partite interessanti. Un sabato di fuoco che sarà aperto da Atalanta-Juventus. Sarri ha annunciato diverse defezioni, tra cui quella di Cristiano Ronaldo. Si prosegue con Milan-Napoli, in serata Torino-Inter. La domenica sarà aperta dal derby emiliano tra Bologna e Parma. Alle 15 in campo Roma e Lazio, rispettivamente contro Brescia e ...

Probabili formazioni Serie B - 13ª giornata : tutti gli schieramenti del prossimo turno : Probabili formazioni Serie B – Si gioca un nuovo turno del campionato cadetto. La Serie B entra nel vivo. Si parte con Pescara-Cremonese, occhi puntati sul big match del sabato tra Benevento e Crotone. L’Ascoli prova a rialzare la testa nell’impegno casalingo contro il Cosenza. Match interessanti quelli tra Empoli e Venezia e il derby campano Juve Stabia-Salernitana. Chiude il posticipo Chievo-Entella. tutti gli ...

LIVE Cesena-Reggiana Serie C : probabili formazioni - pronostico e quote per le scommesse : Il Cesena, reduce dallo spettacolare pareggio in casa della Fermana per 3-3 nell'ultimo turno di campionato e dalla vittoria in Coppa Italia Serie C contro il Ravenna, ospita oggi i cugini emiliani della Reggiana allo Stadio Manuzzi nell'anticipo del girone B di Serie C. Attualmente i bianconeri si trovano al quattordicesimo posto in classifica, con all'attivo 13 punti. L'allenatore non avrà a disposizione Cortesi e Russini. La Reggio Audace, ...