Serena Rutelli | Dopo il Gf la mia famiglia biologica è sparita

Serena Rutelli - dopo il GF una triste scoperta. La racconta soltanto ora : Abbiamo conosciuto meglio Serena Rutelli dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram e rivelato che da quando è uscita dalla Casa non avrebbe più avuto notizie della madre e del fratello biologici. Non solo. Serena ha anche parlato dei suoi progetti ed è anche tornata sull’episodio di razzismo che ha coinvolto il suo ...

“Ho deciso - nessuna paura”. Serena Rutelli - dopo il GF è sparita. Ma oggi ecco come la ritroviamo : Serena Rutelli ha due genitori adottivi indubbiamente di grande spessore, ovvero la conduttrice televisiva Barbara Palombelli ed il politico Francesco Rutelli . Ma la ragazza si è fatta conoscere dai telespettatori soprattutto per la sua partecipazione al reality show ‘Grande Fratello’. Quando è stata in quella Casa, si era rifatta viva la sua madre biologica. Ad una lettera inviata da quest’ultima, la 29enne rispose così: “Quando è arrivata la ...

Grande Fratello - Serena Rutelli va a convivere : differenza d’età non pesa : Grande Fratello : Serena Rutelli e il fidanzato Alessandro annunciano la convivenza. La figlia di Barbara Palombelli sulla differenza d’età: “Rapportarsi con una donna di 29 anni non è semplice, ha carattere” Serena Rutelli è al settimo cielo nell’annunciare l’inizio dell’imminente convivenza con Alessandro, il suo fidanzato, più giovane di lei di quasi nove anni. La […] L'articolo Grande Fratello , Serena ...

Serena Rutelli : dopo il Gf sono più forte : L’ex gieffina Serena Rutelli in un’intervista rilasciata al settimanale “Gente” racconta:”dopo il ‘Grande fratello’ mi sento più forte e non ho più bisogno di tornare dalla psicoterapeuta”.Volevo mettermi alla prova e restare sola con me stessa. Per questo sono entrata nella Casa”. E ribadisce ancora una volta di non avere intenzione di incontrare la madre naturale. Il reality come forma di terapia. E’ quello che ha fatto Serena, volendosi ...