“Scusatemi ho sbagliato | sono mortificata” Carmen Di Pietro | clamorosa gaffe Barbara

(Di martedì 3 dicembre 2019) La showgirl e conduttriceDisi è resa protagonista nelle scorse ore di un’incredibile. Durante il programma radiofonico ‘The Morning Show’ in onda su Radio Globo, ha attaccato una ragazza dicendo: “Se col ciclo non vai al lavoro, non sei degna di essere una donna”. Peccato però che la diretta interessata avesse un problema: “Mi hanno dovuto operare alle ovaie, ho delle emorragie che durano cinque giorni. Pensi che non vado dai medici, cretina?”, la replica. A ‘Pomeriggio 5’ la conduttriceD’Urso ha deciso di invitarla per chiarire la vicenda.ha annunciato su Canale 5 di non essere a conoscenza dell’esistenza dell’endometriosi ed ha comunque chiesto scusa per le sue affrettate ed imbarazzanti dichiarazioni. Andiamo a vedere cosa ha detto al canale Mediaset. (Continua dopo la ...

