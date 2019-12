Scuola | «meglio a lezione» Il drastico calo delle occupazioni

Scuola / "Esame di Stato e valutazione presidi - come cambiare in meglio" : Oggi la valutazione è troppo formale, va creata un'anagrafe nazionale sulle urgenze degli edifici scolastici e servono nuovi strumenti gestionali

Il presepe a Scuola lo paga Regione Lombardia. Era meglio spendere quei soldi in fotocopie : Se a scuola fai il presepe, lo paga la Regione Lombardia. In vista del Natale la giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia 50mila euro per finanziare progetti che prevedono la realizzazione del presepe nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Il contributo di 250 euro per l’acquisto di materiale necessario alla realizzazione del presepe sarà concesso alle prime 200 scuole che presenteranno la domanda. Dio non ci maledica ...