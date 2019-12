SCUOLA La Colletta Alimentare e quella poca stima che abbiamo dei nostri

Roma - muore il clochard che vive vicino alla SCUOLA : studenti e famiglie fanno la colletta e gli pagano il funerale : La scuola di via Principe di Piemonte a Roma ha perso un amico: Pierre, il clochard che viveva nella roulotte vicino al plesso. E per lui i bambini hanno raccolto due euro a testa: 1008 in tutto che sono serviti per il funerale. Un’iniziativa spontanea nata dagli allievi e dalle loro famiglie che per anni hanno vissuto accanto al “signore francese della roulotte”. Pierre, infatti, viveva lì da 15 anni in una piccola carovana bianca con attaccato ...