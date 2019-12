Scuola - allarme Ocse : gli studenti italiani non sanno più leggere : Gli studenti italiani non migliorano, anzi peggiorano. Diminuiscono le capacità di lettura e le competenze in scienza, e in entrambi i casi il nostro Paese resta al di sotto della media dei...

Andria - scomparsa una 15enne barese. L'allarme della zia : "Non è mai arrivata a Scuola" : Su Facebook la richiesta di aiuto della zia. La preoccupazione delle educatrici della comunità in cui risiede. La polizia per ora indaga per allontanamento volontario

“Polpette crude e vermi nei piatti per i bimbi”. Mamma denuncia : nella Scuola italiana scatta l’allarme : Ancora un caso di cattiva mensa per bambini, questa volta in una scuola di Giugliano, località in provincia di Napoli. Nello specifico, il IV Circolo Didattico di via Ripuaria di Varcaturo. Come riportato dal quotidiano online Tele club Italia la denuncia è stata fatta dalla Mamma di un bambino. Come si legge sul quotidiano, ”A fare la macabra scoperta sarebbero stato il genitore di un alunno. Una volta che il piccolo è rientrato a casa, ...

Allarme a Scuola - sesso e violenza nelle chat di classe su WhatsApp : La denuncia dei genitori di una scuola media di Milano. E a Roma tra gli studenti circolano fotografie di Hitler e offese contro i disabili

Monza - 13enne diserta moschea - padre lo picchia : allarme della Scuola : Federico Garau picchiato la sera precedente dal genitore perché aveva saltato la funzione religiosa, il ragazzino stava troppo male per recarsi a scuola il giorno successivo. Il racconto del minorenne ha allarmato gli insegnanti picchiato dal padre perché non frequentava regolarmente la moschea: questo si sono sentiti riferire i docenti di una scuola media di Monza dal loro alunno 13enne di fede islamica, rimasto assente per un ...

Salerno - crollano calcinacci dalla scala della Scuola : è allarme sicurezza : Ignazio Riccio L’istituto scolastico resterà chiuso due giorni per permettere ai tecnici della Provincia di eseguire i lavori di messa in sicurezza Le condizioni degli edifici scolastici in Campania sono sempre più preoccupanti. La scarsa manutenzione delle aule e dei laboratori sta mettendo a rischio la sicurezza degli studenti e si moltiplicano i casi di incidenti, più o meno gravi, come la caduta di calcinacci, che coinvolgono le ...

Isis - il nuovo Califfo nel segno della continuità. E della Scuola di Saddam. Allarme Europa : Il “nuovo Califfo” ha una identità. Non ha il “carisma” del fu al-Baghdadi, ma rispetto al “Califfo” fatto fuori da una missione a co-partecipazione plurima (Usa, Turchia, Russia, Curdi...), il nuovo capo dell’Isis ha qualcosa di altro e, per quanto ci riguarda, di più preoccupante: sa cosa significa combattere, pianificare azioni militari, sviluppare una Jihad globale. E sa che la terra ...

Modena - pedofilo tenta di adescare bambini su Tik Tok : allarme in una Scuola elementare : A Modena un genitore ha denunciato l'escalation di messaggi arrivati sul cellulare del figlio, che frequenta la quarta elementare dell'istituto comprensivo. La dirigente scolastica ha chiesto a tutti i genitori di prestare la massima attenzione: “So che diversi bambini e ragazzini del mio istituto utilizzano Tik Tok”.Continua a leggere

Pedofilo molesta in chat : Sei il mio fratellino.... È allarme in una Scuola a Modena : Un Pedofilo virtuale che cerca di adescare i bambini in chat. È questo quanto accaduto a Modena. Qui il padre di un bambino di una scuola elementare, l'Istituto Comprensivo 1, ha trovato dei messaggi sulla chat del figlio a dir poco inequivocabili. "Ti voglio bene"; "Sei il mio fratellino"; "Ti voglio conoscere". Sono queste alcune delle frasi usate dal soggetto online per adescae le sue vittime. I dettagli sulla vicenza sono ancori pochi, ma lo ...

Vicenza : falso allarme bomba a Scuola - assessore Tolio 'nessun pericolo' : Vicenza, 24 ott. (Adnkronos) - falso allarme bomba a scuola a Vicenza. Con riferimento al biglietto trovato ieri pomeriggio in un'aula del centro per l'infanzia 0-6 di via Corelli, nel quartiere di San Lazzaro, che annunciava la presenza di una bomba a scuola, l'assessore all'istruzione Cristina Tol