Scarlett torna a essere Natasha Romanoff | ecco il trailer di “Black Widow”

Xbox All Access sta tornando con un'opzione per l'upgrade a Xbox Scarlett : Microsoft ha annunciato un'opzione che permette agli utenti l'upgrade con la prossima console Xbox.I giocatori nel Regno Unito e negli Stati Uniti che acquistano una Xbox One con Xbox All Access possono eseguire l'upgrade a Project Scarlett una volta che sarà in vendita durante le vacanze invernali del 2020 e avranno effettuato 18 pagamenti.Xbox All Access consente di acquistare una Xbox One a partire da 19,99 dollari per 24 mesi. Si può ...