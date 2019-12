Scacco alla mafia nigeriana | arresti in Italia e altri paesi Ue

Crotone - Scacco alla holding che rivendeva reperti archeologici : 23 arresti : Pietro Bellantoni Scoperta in Calabria una banda di tombaroli che faceva affari anche all'estero. Effettuate circa 80 perquisizioni, 123 gli indagati Scoperta in Calabria un'organizzazione criminale specializzata nel traffico di reperti archeologici. Questa mattina è scattata, contemporaneamente in Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e Serbia, l'operazione 'Achei', guidata dai carabinieri del Comando Tutela patrimonio culturale ...