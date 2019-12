Scacco alla mafia nigeriana | arresti in Italia e all' estero

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Emanuela Carucci Su ordine della direzione distrettuale antidella procura di Bari, la polizia ha arrestato trentadue persone accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere, tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione Un vero e proprioè stato messo in atto dall'operazione della polizia di Bari che ha portato a trentaduequesta mattina.Due i gruppi criminali sgominati dsquadra mobile della questura del capoluogo pugliese, sono i Vikings e gli Eyie. L'operazione non ha riguardato solo la Puglia, ma anche altre regioni d'e l'. Le accuse, a vario titolo, vanno dtratta di esseri umaniriduzione in schiavitù, dalle risse alle estorsioni, dalle rapine alle violenze sessuali, dalle lesioni personali allo sfruttamento della prostituzione, ...

Gilas79201942 : RT @Alexanderxxvii1: Bari, scacco alla mafia nigeriana: 32 arresti in Italia ed Europa Per tratta di esseri umani, violenze e sfruttamento… - BortoneMauro : #LecceSette - Cronaca, Scacco alla mafia nigeriana: 32 persone in manette, arresti anche a Lecce - Ginka20051964 : RT @Alexanderxxvii1: Bari, scacco alla mafia nigeriana: 32 arresti in Italia ed Europa Per tratta di esseri umani, violenze e sfruttamento… -