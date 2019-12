Sarri individua il problema della Juventus | la mancanza di motivazione in Serie A

Blastingnews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Lain questo inizio stagione ha dimostrato di avere una rosa all'altezza delle competizioni che sta disputando, in Champions League si è qualificata agli ottavi dopo quattro partite del girone mentre fino alla giornata precedente era prima in classifica inA davanti all'Inter di Conte. Proprio domenica c'è stato il sorpassosquadra interista che ha evidentemente approfittato del pareggiorimediato all' 'Allianz Stadium' contro il Sassuolo per 2 a 2. Nel post partita il tecnico bianconero Maurizioha spiegato ilche in questo momento lapotrebbe avere, ovvero ladi stimoli nei confronti di una competizione nella quale oramai trionfa da ben otto stagioni consecutive. Per'Inconsciamente laha più motivazioni in Champions che inA'. Parole che di sicuro non hanno fatto piacere ai tanti sostenitori ...