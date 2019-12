Sardine | raduni nel mondo e analisi sui giornali stranieri “Modello da emulare oltre

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019)di Francia, di Belgio e di Spagna a raccolta ripartendo dalla Costituzione. Perché loro “Non si Lega(no)” e “non abboccano”. Finiscono in editoriali e approfondimenti dall’Olanda agli Stati Uniti, ormai identificate come movimento anti-Salvini – nato e cresciuto sui social – per fermare l’onda populista. Che può vincere, in Italia e, dove la sinistra progressista ha fallito, arginando il linguaggio divisivo dei sovranisti da Salvini a Marine Le Pen. L’alternativa si ispira a un’idea di tolleranza, tutta da declinare sul piano reale. Quella valanga di pesci di cartone che ha esorditole aspettative a Bologna è diventata contagio nazionale: ha invaso Modena, Piacenza, Genova, Napoli, Firenze fino a colmare piazza Duomo a Milano. L’onda lunga è arrivata anche a Berlino, New York e Amsterdam. E sulla ...

