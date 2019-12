Sardegna Allerta Meteo Arancione 4 Dic 2019

Allerta Meteo - violento Ciclone Mediterraneo sta per abbattersi al Sud Italia : 2 giorni di maltempo estremo - rischio alluvioni in Sardegna - Calabria e Puglia : L’Italia è di nuovo in stato di Allerta Meteo per il forte maltempo in arrivo nei prossimi due giorni al Sud. La Protezione Civile ha già lanciato l’apposito avviso di condizioni Meteorologiche avverse con un livello di allarme arancione sulla Sardegna per la giornata di Mercoledì 4 Dicembre. La tempesta che arriva dal Mediterraneo occidentale sta già provocando in queste ore forti temporali tra la Spagna meridionale, il ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile : violento ciclone in arrivo al Sud - allarme per la Sardegna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione proveniente dal nord-Africa si porterà domani sul Mediterraneo occidentale e causerà precipitazioni, anche intense e temporalesche, sulla Sardegna. I venti dai quadranti settentrionali ed orientali rinforzeranno sulla Liguria e sulle due isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta Meteo Sardegna : estesa criticità gialla per rischio idrogeologico : La Protezione civile regionale della Sardegna ha prolungato fino alla mezzanotte l’avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico nei bacini di Montevecchio-Pischilappiu e nell’Iglesiente. L’Allerta è stata estesa anche al Logudoro dalle 12 di oggi. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: estesa criticità gialla per rischio idrogeologico sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allarme Po : è cresciuto di 10 cm in una notte. Ticino esondato nel pavese - allerta in Sardegna : Il Maltempo non molla la presa sull'Italia: da Nord a Sud piogge e temporali continuano a creare disagi nel nostro Paese, con il Po che sale, il Ticino che è esondato e...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per rischio idrogeologico : Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diffuso oggi un’Allerta Meteo codice “giallo” per rischio idrogeologico, criticità ordinaria. L’avviso è valido a partire dalle 16 di oggi e fino alle 15:59 di domani per le zone di Allerta Montevecchio Pischinappiu e Iglesiente. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità per rischio idrogeologico sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Sardegna : domani attesi temporali e vento forte : Nonostante la breve tregua odierna, piogge e forte vento sono attesi per domani in Sardegna: la protezione civile segnala, per le prime ore di lunedì, temporali di forte intensità sul mar di Sardegna e sul mar di Corsica, con l’interessamento del nord ovest dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento dai quadranti meridionali. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: domani attesi temporali e vento forte sembra ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo alza uno scirocco che ribalta l’Italia : freddo e neve in Sardegna - +25°C in Sicilia. Sarà una Domenica da incubo : Come ampiamente previsto, imperversa il maltempo sull’Italia in questo weekend di metà Novembre a causa di un Ciclone Mediterraneo che nelle prossime ore risalirà il mar Tirreno alimentando fenomeni ancor più estremi. Intanto forti piogge hanno colpito nelle ultime ore il Centro/Sud, tra basso Lazio, alta Campania e zone interne del Molise dove sono caduti nelle ultime ore ben 83mm di pioggia a Caserta, 81mm a Pietramelara, 77mm a Capua, ...

Allerta Meteo Sardegna : forti temporali e raffiche di vento per le prossime 18 ore : Nuovo avviso della Protezione civile della Sardegna per condizioni Meteo avverse. Dal tardo pomeriggio di oggi, e per le successive diciotto ore, sulla Sardegna si prevedono precipitazioni a carattere convettivo a partire dai settori meridionali e in rapida estensione al resto del territorio regionale. I fenomeni potranno assumere anche carattere di forte intensità. Insieme ai rovesci e temporali saranno possibile forti raffiche di vento. Su ...

Allerta Meteo Sardegna : vento forte e calo delle temperature : Fine settimana in Sardegna con forte vento, temperature in calo e piovaschi diffusi, poi da lunedi’ 18 torneranno i temporali. Lo annuncia l’Aeronautica militare di Decimonannu, segnalando una ventilazione che sabato 16 ruotera’ da scirocco a grecale sino a maestrale, con picchi di 40 chilometri all’ora. Domenica, invece, irrompe il libeccio e si avranno punte di 50 chilometri orari. In calo le temperature massime, che ...

Allerta Meteo - inizia a nevicare in Piemonte : primi fiocchi a Cuneo - forti temporali risalgono dal mar di Sardegna [FOTO LIVE] : Sta iniziando a nevicare in Piemonte. L’intensa perturbazione atlantica che porterà molta neve sulle Alpi occidentali nelle prossime ore, sta già facendo cadere i primi fiocchi in provincia di Cuneo, Torino e Biella (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Sulle Alpi la neve al suolo è già abbondante: a Bardonecchia ci sono 96cm di coltre bianca, a Macugnana 67cm, a Larecchio 66cm, a Balme 62cm, a Sauze D’Oulx 43cm, ...

Meteo - allerta Estofex per la Sardegna e il Tirreno : attenzione a nubifragi - forte vento e tornado : allerta Meteo – Dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha visto pesantemente colpite le regioni meridionali e il Nord-Est, con Venezia in ginocchio per una marea record, sta per iniziare una nuova fase di maltempo che farà sentire i suoi primi effetti sulla Sardegna. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un livello 1 per Sardegna, Corsica e Mar Tirreno principalmente per forti raffiche di vento, tornado e nubifragi. Livello 1 ...

Allerta Meteo Sardegna : ancora bufera di maestrale e mareggiate : Il mini-ciclone arrivato sulla Sardegna continuerà a fare sentire il suo influsso anche nei prossimi giorni. La Protezione civile regionale ha così prorogato l’Allerta Maltempo per bufera di maestrale e mareggiate fino a mezzogiorno di mercoledì 13 novembre. Saranno interessate le coste dell’Iglesiente e del Sulcis, quelle della Gallura e le Bocche di Bonifacio. Il vento soffiera’ da nord-ovest in intensificazione fino a ...

Allerta Meteo Sardegna : piogge e mareggiate da stasera : Nuova Allerta Meteo della Protezione civile in Sardegna. Precipitazioni, diffuse in particolare sul settore Nord-Orientale dell’Isola, sono previste dalla mezzanotte di oggi e fino alle 21 di domani. I venti soffieranno da Nord-Ovest sulle coste dell’Iglesiente e del Sulcis, in intensificazione sino a burrasca. Possibili anche le mareggiate sui tratti esposti. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: piogge e mareggiate da stasera sembra ...

Allerta Meteo Sardegna : domani temporali e forte vento : Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni Meteo avverse per temporali e vento. A partire dalle ore 8 sino alle 20 di domenica 10 novembre si prevede sulla Sardegna occidentale e meridionale lo sviluppo di temporali localmente anche di forte intensità. I fenomeni saranno accompagnati da raffiche di vento fino a burrasca in prevalenza da sud-ovest. “In presenza di fenomeni temporaleschi ...