Sapete perché si prende il tè delle 5? Ecco cosa dice la tradizione inglese

(Di martedì 3 dicembre 2019) Unacose da fare quando si è in viaggio in Inghilterra, per capire al meglio la culturaè quella dire il tè5 (afternoon tea). Nella capitale ci sono tantissimi Tea rooms dove ogni giorno è possibilere parte allasorseggiando svariate qualità di tè da scegliere, il tutto accompagnato da dolcetti. Laha due tipi di Afternoon tea: il primo è il “low tea” che è accompagnato da tartine e dolcetti, mentre il secondo è l'”high tea“che prevede un pasto in grado di sostituire la cena. Come e quando è nata questa? Ladel tè5 risale al 1800, in questo periodo gli inglesi erano soliti consumare solo la colazione e la cena. Anna, la Duchessa di Bedford, all’epoca amica della Regina Vittoria, ogni giorno verso il tardo pomeriggio avvertita sempre un forte languorino ...

