Samsung Galaxy A91 non nasconde le parentele | foto e video render di OnLeaks

Le prossime cuffie true wireless Samsung potrebbero chiamarsi Galaxy Buds+ e avere una funzione richiestissima : Le Samsung Galaxy Buds 2 potrebbero in realtà chiamarsi Samsung Galaxy Buds+: @evleaks lancia l'indiscrezione e indica che gli auricolari true wireless potrebbero uscire con cancellazione attiva del rumore.

Samsung inizia lo sviluppo di Android 10 per il suo Galaxy più costoso : La roadmap di Samsung prevede che Galaxy Fold riceverà Android 10 ad aprile del prossimo anno, tuttavia il colosso sudcoreano ha finalmente iniziato a sviluppare l'aggiornamento e non è da escludere che potrà raggiungere i dispositivi prima di aprile.

Scatta la beta sul Samsung Galaxy Note 9 di Android 10 : aggiornamento in UK : Non è stato affatto abbandonato lo sviluppo software del Samsung Galaxy Note 9, che presto addirittura evolverà nell'ultima major-release basata su Android 10 con One UI 2.0. Come riportato da 'SamMobile', la situazione sembra sorridere al phablet di passata generazione, dato il rilascio in UK di un primo aggiornamento beta, identificato con il numero build N960FXXU4ZSKH (peso di 325MB). Si tratta di un pacchetto che include alcune ...

Almeno 6 vulnerabilità gravi risolte per i Samsung Galaxy con l'aggiornamento di dicembre 2019 : Sarà più importante del previsto l'aggiornamento di dicembre per tutti gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy compatibile con il pacchetto software. Non potremo toccare con mano Android 10 secondo le informazioni riportate questa mattina, fatta eccezione forse per alcune varianti del Samsung Galaxy S10, ma allo stesso tempo l'intervento da parte degli sviluppatori del colosso coreano sarà indispensabile per mettersi alle spalle alcune ...

Il prossimo Samsung Galaxy Fold 2 a 800 euro? Pieghevole low-cost : Amanti degli smartphone pieghevoli udite udite: il prossimo Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe non essere costosissimo come il suo predecessore che ha raggiunto la vetta dei 2000 euro ed essere venduto addirittura a 850 dollari, poco meno di 800 euro in pratica. La succulenta anticipazione giunge da alcuni media sudcoreani ed è stata pure riportata dall'autorevole fonte SamMobile. Come è possibile che un modello Pieghevole a distanza di un solo ...

Ecco i probabili render stampa di Samsung Galaxy A51 e Motorola One Hyper : `Scopriamo quello che potrebbe essere l'aspetto della parte frontale di Samsung Galaxy S11 grazie a un render "ufficioso" che potrebbe provenire direttamente da Samsung.

Tempi di uscita per Android 10 sui Samsung Galaxy : bollettino ed elenco aggiornato a dicembre : Arriva in queste ore un nuovo bollettino molto utile per gli utenti che sono desiderosi di capire quando il proprio Samsung Galaxy riceverà l'aggiornamento ad Android 10. Il contributo odierno, dunque, non si limita a fornirci una lista di dispositivi compatibili, ma anche una timeline per la Germania aggiornata a dicembre 2019. In questo modo potremo dare continuità rispetto a quanto riportato la scorsa settimana, con Tempistiche che con ogni ...

Samsung Galaxy Note 9 riceve una nuova beta di Android 10 con la risoluzione di diversi bug : Il team di Samsung ha dato il via al rilascio di una nuova beta di Android 10 per Samsung Galaxy Note 9, che porta il firmware alla versione N960FXXU4ZSKH

Ecco quando il vostro Samsung Galaxy si aggiornerà ad Android 10 : Dalla Germania arriva una roadmap relativa al programma di Samsung per quanto riguarda il rilascio dell'atteso aggiornamento ad Android 10

C'è una data di lancio per la gamma Samsung Galaxy A 2020 - è ufficiale con tanto di video teaser : La gamma Samsung Galaxy A 2020 sarà ufficialmente presentata il prossimo 12 dicembre. L'annuncio arriva dalla divisione vietnamita del produttore sud-coreano attraverso un video teaser.

Aggiornamenti con patch di sicurezza in roll out su Samsung Galaxy A50 - HONOR 10 e HONOR Play : HONOR 10, HONOR Play e Samsung Galaxy A50 stanno ricevendo in queste ore dei nuovi Aggiornamenti software con patch di sicurezza mensili.

Precisazioni sulla possibile uscita di Android 10 per Samsung Galaxy S10 in Italia oggi 2 dicembre : Stanno girando in queste ore alcune segnalazioni da parte di utenti che avrebbero iniziato a ricevere l'aggiornamento Android 10 a bordo del proprio Samsung Galaxy S10 qui in Italia. Notizia che rappresenterebbe una svolta, soprattutto dopo le indicazioni che vi abbiamo fornito pochi giorni fa sulle nostre pagine, ma che al contempo richiede un approfondimento. A maggior ragione dopo che in tanti questo lunedì si siano chiesti per quale motivo ...

Ecco le ultime anticipazioni su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro - Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy Tab S6 5G : Scopriamo insieme quali sono le ultime anticipazioni su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Tab S6 5G

Fa capolino il Samsung Galaxy S10 Lite in pagina ufficiale - vicinissima uscita? : Il Samsung Galaxy S10 Lite è sempre più vicino alla sua uscita? I presupposti ci sono davvero tutti per un remake della serie Galaxy S10 di questo 2019 ma in chiave (forse) di device di fascia media. Con grande sorpresa, in queste ore, è comparso il riferimento proprio allo smartphone in questione su un sito ufficiale Samsung, in particolare quello della divisione francese. Visitando questo collegamento, ci sarebbe una sorta di pagina di ...